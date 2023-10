FC Schalke 04: Dicke Abrechnung nach nächstem Debakel! S04-Ultras mit heftiger Ansage an Knappen-Stars

Auf Schalke kracht es so richtig! Bereits Mitte des ersten Durchganges hatten die Anhänger des FC Schalke 04 beim Auswärtsspiel in Karlsruhe ihren Support eingestellt. Der Frust sitzt tief und die Mannschaft ist auf dem besten Wege, ihr größtes Faustpfand, die Fans, endgültig zu verlieren – wenn es nach dem KSC-Spiel nicht schon geschehen ist.

Richtig hitzig wurde es nach dem Spiel als die Mannschaft des FC Schalke 04 in die Kurve kamen. Mit zahlreichen Pfiffen empfangen durften die Schalke-Akteure sich einiges von den Ultras anhören – für sie hat das Spiel in Karlsruhe das Fass zum Überlaufen gebracht.

FC Schalke 04: Ultras mit Existenz-Botschaft an das Team

Der FC Schalke befindet sich im freie Fall. Sieben Punkte nach zehn Spielen, schlechteste Defensive der Liga und schon jetzt fünf Punkte Rückstand auf Platz 15! Die (sportliche) Lage am Berger Feld ist prekär und sie spitzt sich immer weiter zu. Was die Fans allerdings noch viel mehr stört als die Tabellensituation an sich, ist das Auftreten der Mannschaft.

In Karlsruhe zeigte das S04-Team einmal mehr einen katastrophalen und gar blutleeren Auftritt – zu viel für die Anhänger des Pottklubs. Als die Mannschaft nach den Spiel in die Kurve kam, nahmen sich die Ultras Gelsenkirchen das Team vor. Was folgte, war eine Ansage, die gesessen haben dürfte.

++ FC Schalke 04: Nach nicht mal einem Spiel – Geraerts fährt wegen Krisen-Stars völlig aus der Haut ++

Der Vorsänger der Ultra-Gruppierung machte den Stars eine deftige Ansage. Kern der Botschaft: Ab sofort gelten für die Spieler keine Ausreden mehr. Es wird mehr Kampf und Einsatzbereitschaft gefordert, denn es gehe um die Existenz des Vereins und der Mitarbeiter. Eine deutliche Ansage, die keinen großen Interpretationsspielraum zulasse dürfte.

„Schaffen es einfach nicht“

Dass die Botschaft bei der Mannschaft angekommen ist, zeigte S04-Innenverteidiger Timo Baumgartl nach der Ultra-Abrechnung. „Es ist absolut gerechtfertigt“, so der Schalke-Akteur gegenüber der „WAZ„. „Ich weiß nicht, wie viele Fans heute wieder da waren und wir haben es nicht geschafft, eine Leistung auf dem Platz zu bekommen. Das tut weh. Wir müssen an unser Limit kommen, sonst haben wir in dieser Liga keine Chance“, betonte er.

Mehr News:

Wir müssen schauen, dass wir die Basics auf den Platz zu bekommen, stabil zu stehen – doch wir schaffen es nicht, waren immer einen Schritt zu spät. So kann es nicht weitergehen“, fasst Innenverteidiger Timo Baumgartl zusammen.

Diese Phase tue „unfassbar weh. Wir müssen da rauskommen, auch mal einen dreckigen Sieg einfahren – nur darum geht es jetzt. Zu allem anderen sind wir gerade nicht in der Lage“, ergänzte der 27-Jährige. Nach diesen Worten sollten sie im kommenden Heimspiel gegen Hannover 96 (Samstag, 18. Oktober, 13.00 Uhr) auch Taten folgen lassen – vonseiten der Fans ist diese Partie wohl die letzte Chance für die Mannschaft, ein anderes Gesicht zu zeigen.