FC Schalke 04: Fans verstehen die Welt nicht mehr – Rätsel um S04-Star geht weiter

Der FC Schalke 04 hat am Mittwoch (20. März) ein Testspiel gegen den Regionalligisten FC Gütersloh bestritten. Die Knappen gewannen mit 1:0 durch einen sehenswerten Treffer von Youngster Assan Ouedraogo. Doch für viel Hoffnung oder gar Euphorie unter den Fans sorgt der Test in der Länderspielpause nicht.

Die Knappen-Anhänger waren eher darüber verwundert, wieso Lino Tempelmann erneut nicht im Kader war. Der Mittelfeldakteur fehlt seit Wochen im Kader des FC Schalke 04. Doch wieso? S04-Coach Karel Geraerts gab im Rahmen des Tests zumindest erste Hinweise für sein Fehlen.

FC Schalke 04 weiterhin ohne Tempelmann

Als Geraerts in Gütersloh erneut auf das Fehlen von Tempelmann angesprochen wurde, betonte der Belgier, dass Tempelmann derzeit mit Knieproblemen zu kämpfen habe und deshalb nicht mit nach Gütersloh gefahren sei.

In den vergangenen Wochen wurde das jedoch nicht kommuniziert, sodass sich viele Fans bereits gefragt haben, was vorgefallen ist, sodass Geraerts nun komplett auf den 25-Jährigen verzichtet. In diesem Jahr kam er nur gegen den HSV (0:2), in Kaiserslautern (1:4) und gegen Wiesbaden (1:0) zu Kurzeinsätzen.

Seither wartet er auf weitere Minuten im S04-Dress. Sowohl gegen Paderborn (3:3) als auch in Berlin (2:5) fehlte er gänzlich im Kader. Seit dem desolaten Spiel in Düsseldorf (3:5) im November musste er seinen Stammplatz abgeben und sich mit einem Bankplatz genügen. Doch nun ist nicht einmal mehr auf der Ersatzbank Platz für ihn.

S04-Abgang nach nur einem Jahr?

Das ist durchaus verwunderlich. Denn in seinen ersten Wochen auf Schalke betonte Geraerts mehrfach, dass Tempelmann für ihn ein wichtiger Spieler sei und er fest mit ihm plane. Das hat sich in nur wenigen Wochen geändert, sodass der Mittelfeldakteur derzeit komplett außen vor ist.

Das wird sich wohl in den kommenden Wochen auch nicht ändern. Denn trotz großer Personalnot im Mittelfeld kam Tempelmann zuletzt nicht zum Zuge. Ein Abschied nach nur einem Jahr ist durchaus möglich. Denn auch bei Klassenerhalt wird S04 den Kader komplett umkrempeln (müssen). Tempelmann wird da sicherlich zu den Streichkandidaten gehören.