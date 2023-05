FC Schalke 04: Doch kein Saison-Aus? Diese Aussagen machen S04 wieder Hoffnung

Der FC Schalke 04 ist weiterhin mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Durch den enorm wichtigen Last-Minute-Heimsieg gegen Werder Bremen dürfen sich die Gelsenkirchener weiterhin Hoffnung auf die Liga-Rettung machen.

In den verbleibenden vier Spielen wird es hochdramatisch für den FC Schalke 04. Eine positive Nachricht für Blau-Weiß: Einem verletzten Akteur, dem vor einer Woche noch das Saison-Aus drohte, könnte früher zurückkehren und im Kampf um den Klassenerhalt helfen.

FC Schalke 04: Vorzeitige Rückkehr von Fährmann?

Im Heimspiel gegen Hertha verletzte sich Schalkes Nummer 1 Ralf Fährmann bereits in der ersten Halbzeit. Der Torhüter verletzte sich bei einem Sprint und zog sich einen Muskelfaseriss im rechten Oberschenkel zu. Da die Saison zu diesem Zeit nur noch wenige Wochen laufen würde, drohte ihm mit dieser Diagnose das vorzeitige Aus. war der Rückhalt in der laufenden Rückrunde und rettete S04 den ein oder anderen Punkt.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Bremen dürfen sich die S04-Fans jedoch Hoffnung machen, dass Fährmann früher zurückkehren könnte. Diese Hoffnung machte der Torhüter selbst. Der 34-Jährige betonte im Rahmen des Werder-Spiels, dass ein Comeback durchaus möglich sei. „Ich hoffe, dass ich dem Team so schnell wie möglich wieder helfen kann“, so der Ur-Schalker gegenüber Sky. “Zum nächsten Spieltag wird’s schwer, aber ich hoffe, dass ich in dieser Saison noch eingreifen kann”, erklärte der gebürtige Chemnitzer weiter.

++ FC Schalke 04: Zalazar und Churlinov lassen S04-Fans ausflippen – „Das Ding ist durch“ ++

Worte, die jeder Schalke-Anhänger gerne hören wird. Inwieweit eine schnelle Rückkehr realistisch ist, bleibt abzuwarten und wird vom Verlauf der Heilung abhängen. Dass Fährmann aber selbst an ein Comeback glaubt, ist ein gutes Zeichen. Der Schlussmann hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er sich nicht unterkriegen lässt und sich immer wieder zurück kämpft. Für die Mannschaft von Thomas Reis wäre ein Fährmann-Comeback ein zusätzlicher Push im Abstiegskampf.

Einsatz von Brunner und Skarke weiterhin offen

Auch bei den anderen beiden Verletzten aus dem Hertha-Spiel darf sich der S04 Hoffnung auf weitere Einätze in dieser Saison machen. Vor dem Bremen-Spiel erklärte Knappen-Coach Reis, dass Brunner bereits wieder im Mannschaftstraining sei. „Brunner hat heute ein bisschen mehr im Mannschaftstraining gemacht. Ein Einsatz (gegen Bremen) kommt aber noch zu früh“, so der 49-Jährige. Mit Blick auf das Auswärtsspiel bei Mainz erklärte er jedoch, dass man darauf hinarbeite und man „sich durchaus Hoffnung machen könnte“. Brunner verletzte sich an der Schulter.

Wie es bei Union-Leihgabe Tim Skarke weiter geht, steht noch in den Sternen. Er zog sich im Heimspiel gegen Hertha eine tiefe Risswunde im Fuß zu und kuriert diese derzeit aus. Anders als bei Brunner erwähnte Reis den 26-Jährigen allerdings nicht. Jedoch wurde nach seiner Verletzung kommuniziert, dass er schon in wenigen Wochen zurückkehren könnte.

Mehr News:

Die Personallage bei S04 könnte sich in der kommenden Woche also weiter entspannen. Gegen Bremen durften Polter und van den Berg ihre Rückkehr nach langer Verletzung feiern. Beide waren maßgeblich an der Aufholjagd und dem späten Sieg von Blau-Weiß beteiligt. Demnächst könnte Reis also vielleicht auch wieder mit Fährmann, Brunner und Skarke planen.