FC Schalke 04: Großes Fragzeichen auf Schlüsselposition – Kreutzer vor schwieriger Startelf-Entscheidung

Beim FC Schalke 04 ist derzeit alles und jeder auf dem Prüfstand. Lediglich über eine Personalie ist in den letzten Wochen nicht wirklich diskutiert worden: Torhüter Michael Langer. Der Routinier kam für den verletzten Marius Müller ins Team und hatte seinen Platz im Kasten bisher sicher – auch weil Keeper Nummer zwei zuletzt noch verletzt ausgefallen war.

Doch nun ist Ralf Fährmann wieder fit und voll im Teamtraining. Für Matthias Kreutzer durchaus eine knifflige Angelegenheit. Vertraut der Interimscoach des FC Schalke 04 weiter auf Langer oder kommt es zu einer erneuten Rückkehr Fährmanns ins S04-Tor?

FC Schalke 04: Feiert Fährmann gegen Berlin sein Comeback?

Während nahezu alle Spieler in den vergangenen Wochen (zurecht) heftig kritisiert worden sind, bekam ein Mann fast nur lobenden Worte ab: Langer macht seine Sache extrem gut. Rettete gegen Magdeburg den Sieg und verhinderte sowohl beim FC St. Pauli als auch in Paderborn, dass die Spiele nicht noch höher verloren gingen.

Wie auch schon bei Marius Müller war Langer in den letzten Spielen der einzige, der konstant seine Leistung brachte. Das honorierten nicht nur die Fans und seine Mitspieler, sondern auch das Trainer-Team, das ihm das Vertrauen schenkte.

Mit der Rückkehr von Fährmann ins Teamtraining ist jedoch fraglich, ob das auch so bleibt oder ob der zuletzt verletzte Keeper sein Comeback feiern darf. Schließlich überzeugte Fährmann in der vergangenen Rückrunde und ging eigentlich als Nummer eins in die Zweitliga-Saison – bis er sich in der Vorbereitung verletzt. Für Fährmann wäre das Spiel gegen Hertha der erste Einsatz in dieser Spielzeit.

Auch Stürmerposition unklar

Bei den Diskussionen um die Startelf-Positionen bei S04 kann man von ganz hinten auch nach ganz vorne springen. Denn auch im Sturm wartet eine ähnlich schwere Entscheidung auf Kreutzer und das Trainerteam. Kapitän Simon Terodde ist nach überstandener Verletzung wieder fit und würde seinem Team in der prekären Lage sicher gerne helfen.

Doch sein Vertreter Sebastian Polter machte es in den vergangenen Spielen gut. Gegen Magdeburg traf er doppelt und sicherte dem S04 so den Sieg, gegen St. Pauli erzielte er das zwischenzeitlich 1:1. Ähnlich wie im Tor stellt sich auch im Angriff die Frage, auf wen Kreutzer setzen wird. In den Tagen vor dem nächstem Heimspiel warten also noch einige wichtige Entscheidung auf den Interimstrainer.