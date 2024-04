FC Schalke 04 geht drastischen Schritt! Nächster Abschied offiziell

Der FC Schalke 04 treibt die strukturellen Veränderungen weiter voran. Wie der Pottklub am Donnerstag (28. März) bekannt gab, wird sich das auch auf andere Bereiche als den Fußball auswirken.

Seit Jahren ist der FC Schalke 04 eine feste Größe in der Esports-Welt. Ein Kerngeschäft war dabei League of Legends. Wie Königsblau nun bekannt gab, wird diese Zeit am Ende des Jahres jedoch enden.

FC Schalke 04 stellt League of Legends-Betrieb ein

Der S04 war einer der Vorreiter in der League of Legends-Branche. Im Mai 2016 stieg der Pottklub in das Fantasy-RPG ein. 2022 gewann S04 die Prime League-Meisterschaft sowie die Vizemeisterschaft 2022. Ein Jahr zuvor gab der Verein bereits den Verkauf der LEC-Teilnahmeberechtigung bekannt. Im Dezember wird S04 dieses Kapitel endgültig schließen.

„Der Entscheidung zugrunde liegt das klare Ziel, den Vereinsfokus auf das Kerngeschäft, den Fußball, zu legen. Damit einher geht aber auch das klare Bekenntnis, die Aktivitäten in EA FC mit voller Leidenschaft und sportlichem Engagement fortzuführen – über die reinen Lizenzierungsauflagen der DFL hinaus“, heißt es in dem Statement des S04.

Schalke sondiert derzeit alle Möglichkeit aus, die Betriebskosten zu senken. Dabei wird keine Abteilung verschont, wie man an dieser Entscheidung sieht. Königsblau muss sparen und zieht alle Register, um sich voll auf den Fußball konzentrieren zu können.

EA FC-Aktivitäten werden fortgeführt

Da Königsblau sich ab dem kommenden Jahr komplett dem Fußball widmen möchte, wird das E-Sports-Team für EA FC bestehen bleiben. Auch im Fußball-Simulationsspiels ist S04 eine feste Größe geworden. Das soll auch in Zukunft so bleiben.

Schalke-CEO Matthias Tillmann kündigte bei seinem Amtsantritt an, dass es in Zukunft einige unangenehme Entscheidungen geben werde. Die Aufgabe des „LOL“-Betriebs dürfte dazu gehören. Jedoch zeigt dieser Schritt auch, dass man alles darüber tut, um S04 im Fußball wettbewerbsfähig zu halten.