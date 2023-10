Beim FC Schalke 04 ein Total-Flop – jetzt ist ER schon wieder Meister

Bei seiner Verpflichtung rasteten die Fans des FC Schalke 04 regelrecht aus. Viele sahen in ihn den neuen Star. Viel davon gesehen hat man allerdings nicht. Dong-gyeong Lee wurde mit S04 zwar Zweitliga-Meister, wirklich erfolgreich war die Zeit bei Königsblau für beide Parteien jedoch nicht.

Seine Zeit in Deutschland ging für den Südkoreaner wohl schneller vorbei, als er gedacht hatte. In seiner Heimat feiert er nun jedoch einen großen Erfolg. Wie schon mit dem FC Schalke 04 gewann Lee erneut die Meisterschaft.

FC Schalke 04: Lee feiert südkoreanische Meisterschaft

Ulsan Hyiundai FC bleibt das Maß aller Dinge im südkoreanischen Vereinsfußball. Der Klub gewann kürzlich die zweite Meisterschaft in Folge und feiert so den vierten Liga-Triumph der Vereinsgeschichte. Mittendrin: Ex-Schalker Dong-gyeong Lee.

Nach seiner Zeit in Deutschland kehrte der Mittelfeldakteur im Juni in seine Heimat zu seinem Jugendklub zurück. Nachdem das Team 2022 schon den Titel feiern durfte, ist Lee in diesem auch Teil der Meisterschaft. In neun Ligapartien kam er dabei auf drei Torbeteiligungen. Zumeist agierte der 26-Jährige als Einwechselspieler.

Neben dem Meistertitel könnte demnächst noch ein weiterer Triumph dazu kommen. Lee spielt mit seinem Team in der asiatischen Champions League und konnte bisher zwei der drei Gruppenspiele gewinnen. Mit weiteren Punkten in den verbleibenden drei Partien könnte Ulsan die K.0-Phase fix machen. Schon 2020 gewann der Klub die AFC Champions League.

Bittere Zeit bei Königsblau

Einen Titel konnte er auch bei S04 feiern. Mit Königsblau wurde Lee am Ende der Saison 2021/22 Zweitliga-Meister und stieg mit den Knappen auf. Danach verließ er den Pottklub nach nur sechs Monaten allerdings wieder. In diesen sechs Monaten kam der Südkoreaner auf schlappe 30 Spielminuten.

Im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (1:2) kam Lee in der 60. Minute in die Partie. Nach dem Spiel zog er sich im Training einen Mittelfußbruch zu. Damit war für ihn nicht nur die Saison, sondern auch die Zeit bei Königsblau beendet.

Danach zog es ihn weiter nach Rostock, wo er in der Liga zwölfmal zum Einsatz kam. Dabei gelang ihm nur eine Torbeteiligung. Nach nur neun Monaten bei Hansa wechselte er im Juni 2023 zurück nach Südkorea.