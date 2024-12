FC Schalke 04: Hammer-Entscheidung der DFL gefallen – S04 schaut genau hin

Der FC Schalke 04 musste im Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern den nächsten herben Rückschlag hinnehmen. Die Mannschaft von Kees van Wonderen verlor vor heimischer Kulisse mit 0:3 und rutscht noch tiefer in den Abstiegskampf. Auf Schalke brennt einmal mehr der Baum.

Einen Tag nach der herben Pleite des FC Schalke 04 richteten sich die Blicke der Bosse und der Fans des Pottklubs auf eine wichtige Entscheidung der DFL. Die TV-Rechte für die kommenden Jahre sind verteilt worden. Bei der zweiten Bundesliga gibt es keine Veränderungen.

FC Schalke 04: Rechte-Entscheidung gefallen

Diese Entscheidung sorgt für mächtig Diskussionen! DAZN schnappt sich laut „Bild“ und „dpa“ die beliebte Konferenz am Samstagmittag, während Sky auf diese Traditionsübertragung ab der kommenden Saison verzichten muss.

Der Freitagabend geht hingegen zu Sky, auch die Einzelspiele am Samstagmittag bleiben bei dem Pay-TV-Riesen aus Unterföhring. DAZN behält den Sonntag mit zwei oder gar drei Spielen. Doch vor allem die Konferenz steht in dieser Vergabe natürlich im Vordergrund. Seit Jahren hatte Sky diese Rechte inne.

Auf Schalke kann man diese Entscheidungen entspannt verfolgen – von der ersten Bundesliga ist Königsblau derzeit weit entfernt. Mit Blick auf die Zweitliga-Rechte können die S04-Fans hingegen durchatmen: Da bleibt (fast) alles beim Alten, Sky bekommt alle Rechte und überträgt sowohl freitags als auch samstags und sonntags.

Schalke künftig wohl weiter auf Sky

Schalke steckt knietief im Abstiegskampf und die Saisonziele sind nach der Klatsche gegen Kaiserslautern einmal mehr korrigiert worden: Es geht nur noch um den Klassenerhalt und um das „Überleben“, wie es Interims-Sportdirektor Youri Mulder nach dem Spiel gegenüber „Sky“ erklärt hatte.

Ganz Schalke hofft natürlich, auch in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga zu spielen. Dann würde sich für die Fans vor den Bildschirmen nichts ändern. Schalke würde dann weiterhin bei Sky zu sehen sein. Dazu wird das Topspiel am Samstagabend weiterhin auch im Free-TV zu sehen sein. Allerdings hat sich RTL die Rechte von Sport1 geschnappt. Das Topspiel wird also nicht mehr bei Sport1 zu sehen sein.