FC Schalke 04: Knappen-Star dreht richtig auf – war’s das für IHN endgültig?

Mit dem knappen Sieg gegen Eintracht Braunschweig (1:0) hat das Team von Karel Geraerts echte Big Points im Abstiegskampf eingefahren. Mit einer starken Willensleistung hat man sich nun etwas mehr Luft im Tabellenkeller verschafft.

Ein Erfolgsgarant am Samstagmittag (03. Februar) war zweifelsohne Derry John Murkin. Der Neuzugang des FC Schalke 04 legte eine bärenstarke Leistung auf das Feld, rettete hinten und engagierte sich vorne. Für Thomas Ouwejan wird es in den kommenden Wochen hingegen richtig schwer.

FC Schalke 04: Murkin wird zum Schlüsselspieler

Neben Kenan Karaman, der das spielentscheidende Tor erzielte, war Murkin der Mann des Spiels. Der Brite zeigte eine überzeugende Leistung und unterstrich einmal mehr, wieso S04 ihn im Sommer holte und wie wichtig er für das Team von Geraerts ist. Der Linksverteidiger hat in dieser Saison schon etliche Positionen bekleidet. Vom Innenverteidiger bis zum linken Flügelstürmer war bereits alles dabei.

Am wohlsten fühlt er sich jedoch auf der linken Defensivseite – und das sah man gegen Braunschweig. Er präsentierte sich ballsicher, zweikampfstark und höchst motiviert. In Halbzeit eins rettete er in aller höchster Not und verhinderte so das mögliche 0:1 für Braunschweig.

In Halbzeit zwei bereitete er das einzige Tor des Spiels mit einem starken Steckpass auf Karaman vor. Murkin ist einer der wenigen S04-Akteure, die in dieser Saison konstant gute Leistungen zeigen. Seinen Positionskollege und Aufstiegsheld Ouwejan hat er eindrucksvoll auf die Bank verwiesen.

Ouwejan-Abgang im Sommer bahnt sich an

Aufgrund der starken Leistungen Murkins stellt sich nun die Frage, ob Ouwejan überhaupt noch eine Chance auf einen Startelf-Platz hat. Denn im Gegensatz zu Murkin spielt der Aufstiegsheld keine gute Saison. Er wirkt oft lustlos, zeigt immer starke defensive Defizite auf und auch offensiv ist er nicht mehr der Faktor, der er noch im Aufstiegsjahr 2021/22 war.

Im Sommer läuft sein Vertrag auf Schalke aus. Eine Vertragsverlängerung scheint von beiden Seiten aus nicht allzu realistisch. Ouwejan ist nicht mehr erste Wahl unter Geraerts, Murkin hat mittlerweile klar die Nase vorn – sehen die S04-Fans den Niederländer also überhaupt noch einmal in der Startelf?