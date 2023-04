FC Schalke 04: Ex-Fanliebling erlebt Frust-Aufstieg – spielt es dem S04 in die Karten?

Während der FC Schalke 04 in den vergangenen acht Partien um das Überleben in der ersten Bundesliga kämpft, ging es für einen Ex-Star in der laufenden Saison um ein anderes Ziel. Wie mit den Knappen spielte ein Aufstiegsheld erneut um den Aufstieg.

Darko Churlinov entwickelte sich im Laufe der vergangenen Zweitliga-Saison zu einem echten Fanliebling beim FC Schalke 04. In der Schlussphase der Saison war er ein großer Baustein für den Aufstieg. Nun gelang ihm ein weiterer Coup. Dies könnte auch für seinen Ex-Klub von großer Bedeutung sein.

FC Schalke 04: Nächster Aufstieg für Churlinov

Ganze sechs Spieltage vor Schluss steht der erste Premier League-Aufsteiger fest. Der FC Burnley feiert nach einer Wahnsinnssaison den direkten Wiederaufstieg und darf sich in der kommenden Saison wieder mit Mannschaften wie Liverpool, Manchester United und Arsenal messen. Mitten drin: Ex-Schalker Darko Churlinov. Der Nordmazedonier feiert nach dem letztjährigen Aufstieg mit den Gelsenkirchenern also auch mit seinem neuen Klub diesen großen Erfolg.

Doch einen wirklich großen Anteil an diesem Triumph hatte der ehemalige Knappe nicht. Churlinov war die gesamte Saison über lediglich Reservespieler. Neben der großen Konkurrenz im Kader waren auch seine Verletzungen ein großer Punkt für diese Kaderrolle. Immer wieder hatte der Flügelspieler mit kleineren oder größeren Verletzungen zu kämpfen. Insgesamt kommt der Ex-Knappe bisher auf sechs Liga-Einsätze. Für Churlinov ist der Aufstieg also mit einer Menge Frust versehen.

Im Gegensatz zu dem Erfolg mit dem S04 hatte der 22-Jährige beim FC Burnley also keine großen Aktien am Wiederaufstieg. Dennoch wird sich Churlinov über diesen Saisonausgang mit Sicherheit freuen. Ob der Angreifer aber auch in der kommenden Saison bei den Clarets und somit in der Premier League spielen wird, ist äußerst fraglich. Vielleicht kommt er stattdessen in Deutschlands höchster Spielklasse zum Einsatz.

Knäbel und Co. schauen besonders hin

Für Churlinov lief die Saison bisher unbefriedigend. Der Ex-Schalker kam sehr selten zum Einsatz und auch bei den wenigen Auftritten konnte er nicht wirklich überzeugen. Da der FC Burnley in der kommenden Saison noch eine Liga höher spielt, sehen die Perspektiven für den Flügelstürmer nicht wirklich gut aus. Ein Abgang ist durchaus im Bereich des Möglichen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll sein Ex-Klub, der S04, stark an dem Aufstiegshelden interessiert sein und sogar schon intensiv an einer Rückholaktion arbeiten. Es soll schon erste Gespräche über eine mögliche Verpflichtung geführt worden sein. Burnley sei bereit, Churlinov gehen zu lassen. Zumindest per Leihe. Die Chancen auf einen Wechsel nach Gelsenkirchen sind durch den Aufstieg der Clarets gestiegen. Denn Burnley-Trainer hat schon in der Zweitliga-Saison nicht wirklich mit Churlinov geplant. Mehr als fraglich, dass er dies dann in der Premier League tun wird.

Es könnte also zu einem Comeback von Darko Churlinov beim S04 kommen. Dies dürfte nicht nur die Fans der Knappen, sondern auch einige Spieler freuen. Besonders mit Rodrigo Zalazar soll der Nordmazedonier eine Freundschaft pflegen. Dem S04, Zalazar und Churlinov bleibt nur zu wünschen, dass letzterer nach einem möglichen Wechsel zu Königsblau mal nicht um den Aufstieg, sondern um den Klassenerhalt kämpft.