FC Schalke 04: Schock um Aufstiegsheld Churlinov! Ex-Star ins Krankenhaus eingeliefert

Schock-Nachricht aus Normazedonien. Ex-S04-Profi Darko Churlinov wurde am Donnerstag in ein Krankenhaus in Serbien eingeliefert. Das bestätigte sein Nationaltrainer Blagoja Milevski. Sein Zustand ist demnach nicht ganz geklärt.

Letztes Jahr ist er mit dem FC Schalke 04 aufgestiegen, dieses Jahr mit dem FC Burnley. Darko Churlinov ist ein Aufstiegsgarant. Doch die Saison verlief für ihn persönlich äußerst bitter. Den Angreifer plagten mehrere kleine Verletzungen. Viele Partien absolvierte er nicht. Jetzt gibt es echte Schock-Nachrichten von dem Ex-Schalker.

FC Schalke 04: Churlinov nicht mehr auf Intensivstation

Kurz vor dem dritten Spiel in der EM-Qualifikation gibt es beunruhigende Nachrichten von Darko Churlinov. Anstatt sich auf die anstehenden Länderspiele vorzubereiten, wurde der Ex-Schalker am Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert. Der Grund dafür ist noch nicht ganz klar.

Sein Nationalcoach gab später eine kurze Einschätzung zu der Situation ab. „Churlinov liegt im Krankenhaus in Belgrad. Im Moment gibt es selbst von den Ärtzen keine klare Antwort auf seine Situation“, zitiert der „Burnley Express“ Milevski. „Es gab eine innere Vergiftung, die Ursache ist nicht bekannt. Es ist aber bekannt, dass es dabei zu einer Blutvergiftung, also einer Sepsis, kam“, ergänzte der nordmazedonische Nationaltrainer.

++ FC Schalke 04: Bittere Konsequenzen nach Abstieg drohen – hat ER keinen Bock auf zweite Liga? ++

Ein echter Schock! Wie es dem Ex-S04-Profi derzeit geht, ist nicht klar. Dass er die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen England und die Ukraine verpassen wird, ist indessen aber wohl mehr als wahrscheinlich. Die Partien finden in knapp zwei Wochen statt. Nach der schwierigen Saison wollte der Flügelstürmer bei der Nationalmannschaft neues Selbstbewusstsein tanken.

Am späten Donnerstagabend gab Churlinovs Berater Mehmet Eser etwas Entwarnung: „Darko geht es mittlerweile besser. Er ist nicht mehr auf der Intensivstation. Leider wissen wir noch nicht, woher die Blutvergiftung kommt. Aber Darko ist ein Kämpfer, auf und neben dem Platz. Er wird stärker zurückkommen.“ Es bestehe wohl die Hoffnung, dass der Ex-Schalker in gut einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen werden kann.

Churlinov mit unklarer Zukunft

Erst einmal geht es für Churlinov darum wieder gesund zu werden und aus dem Krankenhaus zu kommen. Wie es sportlich danach für den Nordmazedonier weitergeht, ist noch unklar. Bei Burnley hat er wohl keine Zukunft mehr. Burnley-Coach Vincent Kompany soll nicht allzu viel von dem Flügelstürmer halten. So ist ein Abgang nach nur einem Jahr auf der Insel nicht ausgeschlossen.

Weitere News:

Lange Zeit schien es, als würde sein Weg zurück zum S04 führen. Doch durch den Abstieg ist die Chance auf das Traum-Comeback jedoch etwas gesunken. Derzeit ist unklar, ob Churlinov wieder zurück in die zweite Liga wechseln möchte. Mit Burnley würde er, Stand jetzt, in der Premier League kicken. Priorität hat zunächst aber erstmal seine Genesung.