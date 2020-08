FC Schalke 04: Deshalb ist die Champions League für Schalke-Fans so entscheidend

Mit der Champions League hat der FC Schalke 04 seit der Saison 2018/2019 nichts mehr zu tun. In den vergangenen beiden Jahren verpasste Schalke die Königsklasse immer deutlich.

Dennoch werden die Fans des FC Schalke 04 ganz genau auf die Ergebnisse in der Champions League schauen. Hier erfährst du den Grund.

FC Schalke 04: Diese Auswirkungen hätte ein CL-Finale mit Bayern

Das letzte Mal, dass der FC Schalke 04 in der Champions League gespielt hat, war der 12.03.2019. Damals kassierte S04 eine bittere 0:7-Klatsche im Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City und schied kläglich aus.

Jetzt, über ein Jahr später, schauen die Fans des FC Schalke 04 wieder einmal genau auf die Champions League, denn das Ergebnis könnte entscheidende Auswirkungen auf ihren Verein haben.

Die Partien am 1. Spieltag 20/21:

Bayern - Schalke

Dortmund - Gladbach

Leipzig - Mainz

Wolfsburg - Leverkusen

Frankfurt - Bielefeld

Union - Augsburg

Köln - Hoffenheim

Werder - Hertha

Stuttgart - Freiburg

Bislang sieht der erste Spieltag der Bundesliga so aus: Der FC Bayern München eröffnet die Saison am Freitagabend gegen den FC Schalke 04. Das Topspiel am Samstagabend lautet: Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach.

Doch das könnte sich noch ändern. Kommt der FC Bayern München nämlich ins Finale der Champions League, räumt die DFL dem Rekordmeister drei Tage mehr Pause ein. Das Spiel gegen den FC Schalke würde auf den ungeliebten Montagabend verschoben werden. Das Borussen-Duell wiederum würde auf Freitagabend vorgezogen werden.

Mit 8:2 fegte der FC Bayern München den FC Barcelona aus dem Stadion - ein historisches Ergebnis. Foto: Peter Schatz / Pool

So ist die Situation in der Champions League

Dieses Szenario ist sogar sehr wahrscheinlich. Der FC Bayern München hat den FC Barcelona am Freitagabend mit 8:2 vom Platz gefegt und ist ins Halbfinale eingezogen. Dort treffen die Münchner überraschend auf Olympique Lyon.

Die Champions League-Termine

Halbfinale:

RB Leipzig – Paris Saint-Germain (Dienstag, 18.08, 21 Uhr)

FC Bayern München – Olympique Lyon (Mittwoch, 19.08, 21 Uhr)

Finale:

Sonntag, 23.08, 21 Uhr in Lissabon

Die Bayern sind der klare Favorit auf den Einzug ins Finale. In der aktuellen Form sind sie kaum zu stoppen. Schalke wird sich ohnehin nicht wirklich auf diese Begegnung zum Saisonstart freuen. (fs)