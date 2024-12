Schalke 04: Details enthüllt! Entscheidung um S04-Youngster Bulut bereits gefallen?

Schalke 04 hat derzeit so manches Top-Talent in den eigenen Reihen. Erst am Montag (23. Dezember) machte Königsblau seinen Fans ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk und gab die Vertragsverlängerung von Mittelfeld-Juwel Max Grüger bekannt. Der Youngster hat bis 2028 verlängert und bleibt so langfristig am Berger Feld.

Gleiches würde Schalke 04 auch gerne mit Taylan Bulut erreichen. Er ist wohl das größte Juwel bei Königsblau. Doch aufgrund seiner starken Entwicklung haben bereits Top-Klubs ein Auge auf Bulut geworfen. Muss S04 ein Abgang fürchten?

Schalke 04 möchte Bulut unbedingt halten

Interimscheftrainer Jakob Fimpel hatte Grüger und Bulut eine Chance gegeben, sich bei den Profis zu beweisen. Diese Chance haben die beiden Youngster eindrucksvoll genutzt. Vor allem Bulut ist zu einer echten Säule geworden. Auch unter Kees van Wonderen ist der Defensiv-Spezialist gesetzt.

Das große Problem für S04: Buluts Vertrag läuft aktuell nur noch bis 2026. Schalke kann sich also noch nicht sicher sein, dass Bulut auch langfristig für Königsblau auflaufen wird. Die Knappen-Fans hoffen, dass das Eigengewächs, das seit 2020 für Schalke spielt, auch weiterhin in Gelsenkirchen bleibt.

Laut „Sky“ arbeitet S04-Kaderplaner Ben Manga auf Hochtouren an einer Vertragsverlängerung. Der 50-Jährige führt intensive Gespräche mit der Familie und mit dem Berater-Team des Youngsters. Schalke ist optimistisch, dass man Bulut halten kann. Allerdings soll ein Deal noch lange nicht unter Dach und Fach sein.

Dicke Ablöse im Sommer?

Denn dem Youngster sollen bereits einige Offerten von Top-Klubs vorliegen. Sollte Bulut nicht verlängern, müsste man ihn bereits im kommenden Sommer verkaufen, um noch eine Ablöse generieren zu können. Laut „Sky“ soll Schalke auf ein „ganz großes Ablösepaket“ hoffen, sofern Bulut verkauft werden muss.

Sollte Schalke nach Grüger auch Bulut langfristig binden können, wäre dies ein starkes Zeichen. Schließlich haben die Klubbosse in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass man auf die eigene Jugend setzen und der Knappenschmiede wieder eine größere Bedeutung geben möchte. Bislang geht dieser Plan voll auf.