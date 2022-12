FC Schalke 04 mit deutlicher Forderung an die DFL – „Wir kennen unseren Wert“

Nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga sieht es für den FC Schalke 04 aktuell nicht gut aus. Die Königsblauen belegen nach 15 Partien den letzten Tabellenplatz und kämpfen gegen den Abstieg.

Nebenbei ist der seit mehreren Jahren klamme FC Schalke 04 auf der Suche nach neuen Geldgebern. 181 Millionen Euro Schulden soll der S04 weiterhin haben. Nun hat sich der Vorstandsvorsitzende der Knappen, Bernd Schröder, mit einer deutlichen Forderung an den DFL gewendet.

FC Schalke 04 mit deutlicher Forderung an die DFL

Finanziell steht der FC Schalke 04 gar nicht gut da. Zu viele Schulden, aktuell nur auf dem 18. Tabellenplatz – der Abstieg droht und wäre mehr als nur fatal für den Traditionsverein. Der Wiederaufstieg in der vergangenen Saison war extrem wichtig, um wieder mehr Einnahmen generieren zu können. So etwa auch bei den TV-Geldern.

Für die Knappen ist die Summe, die S04 von der DFL bekommt, allerdings zu wenig. „Auch wenn wir gerade 18. sind – wir werden gefragt und haben weiterhin Gewicht. Wir sind immer noch einer der drei größten Vereine in Deutschland, zählen zu den Top 3 und sind wichtig für den deutschen Fußball“, sagte der Vorstandsvorsitzende Bernd Schröder gegenüber der „Bild“.

Bernd Schröder (r.), Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04 hat eine klare Forderung an die DFL. Foto: IMAGO / Team 2

Die Einordnung in die Top 3 machte Schröder dabei „an unseren über 165.000 Mitgliedern, Millionen von Fans und unserer ungebrochenen Attraktivität“, fest. Das sei an den TV-Einschaltquoten der Bundesliga abzulesen.

Schalke will mehr TV-Gelder

Und Schröder weiter: „Welche Spiele gucken denn die Fans? Das sind insbesondere die Spiele von Bayern, Dortmund und Schalke. Wir sind ein großer Player im deutschen Fußball, wissen um unseren Wert.“

Die Forderung des 56-Jährigen ist mehr als nur klar. „Wir wollen eine Diskussion über eine gerechtere Verteilung der TV-Gelder anstoßen. Wer mehr Quote garantiert, sollte auch mehr Geld bekommen“, betonte Schröder. Der S04 halte die Liga mit anderen Vereinen attraktiv und locke so viele Fans „in die Stadien und vor den Fernseher. Dafür zahlen die Rechteinhaber, also muss man das am Ende auch auf unserer Abrechnung sehen.“ Ob der DFL das genauso sieht?