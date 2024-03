FC Schalke 04: Paukenschlag steht kurz bevor – geht jetzt alles ganz schnell?

Seit der Trennung von Andre Hechelmann ist der FC Schalke 04 auf der Suche nach einem Technischen Direktor. Im Rahmen der Trennung hat S04-CEO Matthias Tillmann angekündigt, den vakanten Posten schnellstmöglich neu besetzen zu wollen.

In den vergangenen Tagen kursierte vor allem ein Name rund um das Berger Feld: Ben Manga. Der ehemalige Direktor Profifußball von Eintracht Frankfurt soll die Wunschlösung der Klub-Verantwortlichen des FC Schalke 04 sein. Laut „Sky“ soll der Abschluss des Deals nun kurz bevor stehen.

FC Schalke 04: Manga-Deal kurz vor dem Abschluss

Manga ist kein Unbekannter in Deutschland. Der 50-Jährige hat sich durch seine Fachkenntnisse und sein besonderes Auge für Talente einen Namen im (deutschen) Profifußball gemacht. Nach seiner Station in Frankfurt war er als Technischer Direktor beim FC Watford in der zweiten englischen Liga angestellt. Seit vergangenem Oktober ist Manga vereinslos.

Das könnte sich jedoch schon in den kommenden Tagen ändern. Denn laut „Sky“ sollen sich Schalke und Manga in den vergangenen Tagen enorm angenähert haben. Der Durchbruch in den Verhandlungen soll jetzt jedoch geschafft worden sein. Manga liegt ein unterschriftsreifer Vertrag vor. Es sollen nur noch Kleinigkeiten fehlen.

Manga soll spezielle Forderungen gehabt haben, die es in den letzten Verhandlungsrunden zu klären galt. Unter anderem möchte Manga, dass ein Wort gehört wird und Gewicht hat. Das soll Schalke ihm zugesichert haben.

XXL-Umbruch im Scouting-Bereich?

Ein weiterer Punkt, den Manga gefordert haben soll: Der 50-Jährige möchte sein komplettes Scouting-Team mit ans Berger Feld bringen. In dem Fall soll es sich um drei bis fünf Scouts handeln, die zukünftig wohl für den FC Schalke 04 auf Talentjagd gehen sollen. In dem Zuge soll es zu großen Veränderungen im Scouting-Bereich kommen. Spätestens im Sommer könnte die Abteilung einmal auf links gedreht werden.

Für S04 könnte die Verpflichtung von Manga zu einem echten Coup werden. Der Pottklub hat seit einigen Jahren große Probleme im Scouting-Bereich – im Vergleich zu anderen Profi-Klubs war man vor allem in der Breite nicht wirklich konkurrenzfähig. Das scheint sich mit dem bevorstehenden Manga-Deal nun ändern zu können.