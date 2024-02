FC Schalke 04: Irre Ouedraogo-Wende! Mega-Juwel doch vor Verbleib?

Assan Ouedraogo steht einmal mehr im Mittelfeld! Das Top-Talent des FC Schalke 04 ist der Shootingstar bei Königsblau – obwohl er seit knapp vier Monaten verletzt ist. Seit Monaten wird darüber spekuliert, wohin es ihn im Sommer zieht.

Denn dass Ouedraogo den FC Schalke 04 nach der Saison verlassen wird, galt als nahezu beschlossen. Kürzlich hieß es, dass mit RB Leipzig sein neuer Verein schon fast fest stehen soll. Doch nun könnte es zur großen Transfer-Wende um das Mega-Juwel kommen.

FC Schalke 04: Bleibt Ouedraogo nun doch?

Die Transfer-Saga um Ouedraogo zieht sich schon seit seinem Profi-Debüt am ersten Spieltag beim Hamburger SV. Dort erzielte er gleich seinen ersten Treffer. Seitdem kursieren fast wöchentlich neue Ouedraogo-Gerüchte um das Berger Feld.

Die „Sportbild“ berichtete erst vor Kurzem, dass das S04-Eigengewächs nach der Saison „aller Voraussicht nach“ zu RB Leipzig wechseln wird. Die Sachsen sollen sich schon lange um Ouedraogo bemühen. Das teilte RB-Sportchef und Ex-S04-Sportdirektor Rouven Schröder im vergangenen Jahr öffentlich mit.

Doch hat S04 nun doch eine Chance, seinen Shootingstar mindestens ein weiteres Jahr zu halten? Laut „Sport 1“ kann sich Ouedraogo durchaus vorstellen, bei Schalke zu bleiben, sofern der Klassenerhalt gelingt. In den nächsten Wochen stehen weitere Gespräche zwischen Schalke, Ouedraogo und dessen Vater Alasanne Ouedraogo an.

Spielt die schwere Verletzung eine Rolle?

Das wäre ein echter Hammer für den S04! Schließlich haben sich viele bei Königsblau schon auf einen Abgang des Top-Talentes vorbereitet. Ein möglicher Grund für die Überlegungen der Ouedraogo-Seite könnte seine schwere Verletzung sein. Der 17-Jährige riss sich bei der U17-WM im November das Syndesmoseband. Seither fehlt er Schalke.

Erst vor wenigen Tagen ist er in das Mannschaftstraining von Königsblau zurück gekehrt. Überlegt Ouedraogo noch ein weiteres Jahr zu bleiben, um sich in Ruhe von seiner Verletzung erholen und dann seine Entwicklung in Liga zwei weiter gehen zu können? Denn Fakt ist: Bei RB wären seine Aussichten auf Einsatzminuten vorerst nicht allzu vielversprechend.

Bei Schalke würde er – wie schon in dieser Saison – auch im nächsten Jahr zum absoluten Stammpersonal zählen. Dazu hält S04-Coach Karel Geraerts viel von dem Youngster. Der Belgier betonte während dessen Verletzung, wie wichtig Ouedraogo für Schalke sei.