FC Schalke 04: Drittliga-Topscorer zum Schnäppchenpreis – wäre er auch einer für S04?

Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 lassen sich weiter nicht stressen. Während große Teile der Konkurrenz schon einige Neuzugänge eintüten konnten, steht bei Königsblau weiterhin die Null. Dies wird sich in den kommenden Wochen jedoch ändern (müssen).

Denn wenn der FC Schalke 04 nur ein Jahr in der 2. Bundesliga verbringen möchte, muss man den Kader noch deutlich aufbessern. Ein potentieller Neuzugang, der das sicherlich könnte, ist Ahmed Arslan. In der vergangenen Saison zerschoss der 29-Jährige die dritte Liga nach Belieben.

FC Schalke 04: Arslan als neuer Offensiv-Motor?

Es war die mit Abstand beste Saison seiner Karriere. Nahezu aus dem Nichts verbuchte Ahmed Arslan 34 Torbeteiligungen in 36 Partien. Eine beeindrucke Quote, die der offensive Mittelfeldspieler vorzuweisen hat. Arslan war vergangene Saison von Holstein Kiel an Dynamo Dresden ausgeliehen. Trotz des verpassten Wiederaufstieges der Sachsen, war es für ihn eine erfolgreiche Saison.

Nach dieser Spielzeit hätten die Dresdener Arslan natürlich gerne behalten. Zwar besaß Dynamo sogar eine Kaufoption, doch der Top-Scorer der dritten Liga hinterlegte früh seinen Wunsch, zweitklassig zu spielen. Zudem soll er auch wirtschaftlich lukrativere Angebote bekommen haben.

Die Vereinsbosse von Dresden überlegten, die Kaufoption dennoch zu ziehen und Arslan dann für mehr Geld weiterzuverkaufen. Aus formal-juristischen Gründen haben die Verantwortlichen diesen Plan jedoch verworfen, berichtet die „Bild“. So müssen die Sachsen ihren Offensiv-Star ziehen lassen. Bei Stammklub Holstein Kiel wird Arslan jedoch auch nicht bleiben.

Wird aus Schwarz-Gelb Königsblau? Ahmed Arslan hat eine starke Saison bei Dynamo Dresden hinter sich und wäre für S04 eine gute Neuverstärkung. Foto: IMAGO/Hentschel

Große Konkurrenz bei Schnäppchen-Deal

Arslan besitzt zwar noch einen Vertrag bis 2024, doch Kiel und der 29-Jährige wollen im Sommer wohl getrennte Wege gehen. Der große Pluspunkt für mögliche Interessenten: die Ablösesumme. Der 29-Jährige soll nur knapp 250.000 Euro kosten. In etwa die Summe der Kaufoption von Dynamo.

Doch genau wegen dieses Schnäppchenpreises wäre die Konkurrenz für S04 enorm groß. Denn der Mittelfeldspieler ist wohl auf dem Sprung zu Hertha BSC. Der Bundesliga-Absteiger soll den Drittliga-Star locken. Laut mehreren Medienberichten befindet sich der Deal schon auf der Zielgeraden.

Noch besteht die Möglichkeit, bei diesem Wechsel dazwischen zu grätschen. Mit Arslan wäre der S04 in der offensiven Mittelfeldzentrale gut aufgestellt, falls Rodrigo Zalazar den Verein verlassen sollte. Für dieses Vorhaben müssten sich die Bosse jedoch beeilen. Andernfalls wird man den Top-Scorer der vergangenen Drittligasaison demnächst intensiv verteidigen müssen.