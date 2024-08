FC Schalke 04: Transfer aus dem Nichts! S04 holt Ex-Bundesliga-Star

Der FC Schalke 04 lässt nicht nach und wird einmal mehr auf dem Transfermarkt aktiv. Nachdem man am Dienstag (20. August) mit Steve Noode, Ilyes Hamache und Mauro Zalazar gleich drei Spieler an einem Tag vorstellen konnte, folgt nun der nächste Neuzugang.

Und dieser dürfte den Fans des FC Schalke 04 durchaus bekannt sein. Christopher Antwi-Adjei wechselt zu Königsbau. Das machte der Klub am Freitag (23. August) offiziell – dieser Transfer kommt aus dem Nichts!

FC Schalke 04: Ex-Bochumer vor Unterschrift bei Königsblau

Bundesliga-Erfahrung für Schalke 04! Antwi-Adjei hat den Medizincheck bereits bestanden haben und am Freitag seinen Vertrag bei dem Pottklub unterschreiben. Der schnelle Flügelspieler kommt ablösefrei vom VfL Bochum – er bleibt also im Ruhrgebiet.

Mit Antwi-Adjei holt Schalke also seinen 15. externen Neuzugang in dieser Sommer-Transferperiode – Ben Manga und Marc Wilmots bleiben weiter fleißig. Antwi-Adjei hat einen Vertrag bis 2026 uterschrieben und wird somit mindestens für die kommenden zwei Jahre am Berger Feld spielen.

Der 30-Jährige hat in den vergangenen drei Jahren für den VfL an der Castroper Straße gespielt. Nach der abgelaufenen Saison wurde sein auslaufender Vertrag nicht verlängert – nun heuert er also beim Revier-Nachbarn an. Ein weiterer Transfer, der sich vorher überhaupt nicht angebahnt hatte.

„Christophers Profil passt spielerisch und charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft. Mit seiner Geschwindigkeit und Beweglichkeit wird er unser Spiel noch flexibler gestalten. Auf und neben dem Platz wird er außerdem mit seiner Erfahrung unterstützen können“, sagt Marc Wilmots zu dem 30-Jährigen. „Christopher ist heiß auf die neue, für ihn ganz besondere Aufgabe, Schalke gemeinsam mit uns allen voranzubringen“, ergänzte der Belgier.

Königsblau holt Schalke-Fan an Board

Antwi-Adjei fühlt sich am wohlsten auf der liken Flügelposition, kann allerdings auch auf der rechten Seite agieren. Mit ihm bekommt Schalke einen extrem schnellen und dribbelstarken Offensiv-Akteur, der mit seiner Qualität und seiner Bundesliga-Erfahrung direkt weiter helfen dürfte.

Für Knappen-Anhänger besonders interessant: Der Ex-Bochumer ist seit Kindheitstagen Schalke-Fan. „Ich schwärme für Schalke. Ich habe mich in den Zeiten, wo Lincoln, Gerald Asamoah und Kevin Kuranyi noch dort aktiv waren, in den Verein verguckt“, erklärte der 30-Jährige 2019 in einem „Kicker“-Interview.