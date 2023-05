FC Schalke 04: Letzter Hoffnungsschimmer dahin – Star vermeldet Abgang selbst

Nach dem Abstieg steht hinter einigen Personalien ein Fragezeichen. So weiß man bei mehreren Spielern noch nicht, ob sie den Gang in die zweite Liga antreten und die Mission Wiederaufstieg mit angehen oder ob sie den FC Schalke 04 doch verlassen.

Bei Alex Kral war die Situation schon vor einigen Wochen recht klar. Ein Verbleib des Mittelfeld-Stars beim FC Schalke 04 wäre wohl nur bei Klassenerhalt annähernd realistisch gewesen. Durch den Abstieg stand sein Abgang eigentlich schon fest. Das bestätigte der Tscheche nun in einer Botschaft an die Fans selbst noch einmal.

FC Schalke 04: „Bin stolz darauf, dass ich diese Ehre hatte“

Was den meisten vor einigen Wochen klar war, ist nun wohl offiziell. Alex Kral wird den S04 nach nur einem Jahr schon wieder verlassen. Der 25-Jährige wurde vor einem Jahr per Sonderregelung von Spartak Moskau ausgeliehen. Im Laufe der Saison entwickelte er sich zum absoluten Führungsspieler bei Königsblau. Vor allem in der Rückrunde machte er mit enorm starken Auftritten auf sich aufmerksam.

Wenige Tage nach dem bitteren Abstieg meldet der tschechische Nationalspieler nun per Botschaft an die S04-Fans zu Wort. In dieser lobte er vor allem die Anhänger des Pottklubs und bedankte sich bei ihnen für die Unterstützung während er gesamten Saison. „Es ist nicht einfach, die richtigen Worte zu finden, jedoch fühle ich, dass vor allem unsere Fans ein riesiges Dankeschön verdienen“, beginnt Kral seine Message. „Das, was sie aber da draußen auf den Tribünen und zu Hause als Fans gezeigt haben, auch jetzt nach dem letzten Spiel, kann keiner auf der Welt“, erklärte der Mittelfeld-Akteur.

„Mit der Liebe, Stärke und Hingabe, die in diesem Verein steckt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Schalke 04 dorthin zurückkehrt, wo es wirklich hingehört“, betonte Kral. Dazu verabschiedete er sich mit dieser Nachricht quasi direkt bei den Anhängern. „Ich bin stolz darauf, dass ich zumindest für eine Saison Ihr Spieler sein durfte und die Ehre hatte, vor Ihnen spielen zu dürfen! Vielen Dank“ hieß es im letzten Absatz seines Textes. Damit ist auch das letzte Fünkchen Hoffnung auf einen Verbleib Kral dahin. Der 25-Jährige wird seine Karriere bei einem anderen Verein fortsetzen.

Bleibt Kral der Bundesliga erhalten?

Nach dieser enorm bitteren Saison könnte Kral sich in Zukunft sogar auf Champions League-Fußball freuen. Denn laut mehrerer Medienberichte soll Union Berlin heiß auf die S04-Leihgabe sein. Kral soll in den vergangenen Wochen bereits in Berlin gewesen sein und erste Gespräche mit den Verantwortlichen von Union geführt haben. Für den Noch-Schalker wäre dies wohl ein großer Schritt. So würde er nicht nur zu einem Top-Klub in Deutschland wechseln und weiterhin in der Bundesliga spielen können, sondern auch Champions League-Luft schnuppern. Die Köpernicker qualifizierten sich am letzten Spieltag erstmals für die Gruppenphase der Königsklasse.

Neben Union soll auch Borussia Mönchengladbach an einer Verpflichtung von Kral interessiert sein. Durch die Verlängerung der FIFA-Sonderregelung ist der Tscheche auch in diesem Sommer zum Nulltarif zu haben. Da der Vertrag von Kral in Moskau nur noch ein Jahr läuft, könnte man den Mittelfeldakteur auch nach der kommenden Saison für null Euro verpflichten. Ein lukratives Angebot für ein Spieler wie Kral. Auf Schalke muss man hingegen den nächsten Leistungsträger gehen lassen.