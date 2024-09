FC Schalke 04: Entscheidung um Sylla gefallen – jetzt ist alles klar

Die 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln war für den FC Schalke 04 in vielerlei Hinsicht ein ganz bitterer Nachmittag. Nach der Pleite wächst der Druck auf Trainer Karel Geraerts und zu allem Überfluss hat sich auch einer der wichtigsten Spieler verletzt.

Moussa Sylla hat sich im Spiel gegen den Effzeh eine Adduktorenzerrung zu. Das teilte der Klub am Montagmittag (2. September) offiziell mit. Infolge der Verletzung fällt die Reise zur Nationalmannschaft für Akteur vom FC Schalke 04 nun ins Wasser.

FC Schalke 04: Sylla fährt nicht zur Nationalmannschaft

Eigentlich wäre der Stürmer in den kommenden Tag mit Mali in der Qualifikation für den Afrika-Cup aktiv gewesen. Am 6. September ginge es gegen Mosambik, am 10. September trifft Mali auf Eswatini. Doch laut der „WAZ“ steht nun fest, dass er nicht nach Afrika fliegen wird.

Der 24-Jährige soll sich über die Länderspielpause in Gelsenkirchen auskurieren und wieder fit werden. Nach der Pause geht es zum nächsten Top-Spiel zum Karlsruher SC (Freitag, 13. September, 18.30 Uhr) – ob Sylla da schon wieder mitwirken kann, ist jedoch noch fraglich.

++ FC Schalke 04: Aus dem Nichts – S04 gibt Wechsel bekannt ++

Wie schwerwiegend die Zerrung tatsächlich ist, bleibt noch abzuwarten. Fakt ist: Ein Ausfall des Torjägers wäre der nächste bittere Rückschlag für Königsblau. Vier Torbeteiligungen sammelte der Nationalspieler Malis in der laufenden Saison bereits – weitere sollen und werden wohl folgen.

Geraerts gehen die Stürmer aus

Mit Blick auf einen möglichen Ausfall des 24-Jährigen wird die Luft im S04-Sturm immer dünner. Mit Emil Höjlund fehlt bereits ein zentraler Angreifer, mit Sylla steht nun ein weiterer Akteur, der die zentrale Sturmspitze bilden kann, auf der Kippe. Die Alternativen werden für Geraerts also immer weniger.

Weitere News:

Noch steht der Ausfalls Sylla für das Spiel beim KSC keinesfalls fest, doch die Zeit rennt gegen S04 und den Angreifer. Die Reise zur Nationalelf ist jedem Fall vom Tisch. Frühestens in der kommenden Woche wird der 24-Jährige im Teamtraining zurück erwartet.