FC Schalke 04: Bundestrainer Flick will großes Problem lösen – wird ER zur großen Überraschung?

Die Zeiten, in denen der Kader des FC Schalke 04 mit Nationalspielern reichlich bestückt ist, sind definitiv vorbei. Aktuell hat der S04 lediglich fünf A-Nationalspieler vorzuweisen. Darunter auch die zwei Winter-Neuzugänge Jere Uronen (Finnland) und Eder Balanta (Kolumbien). Diese Zahl war in der Vergangenheit schon einmal wesentlich höher.

Doch während der aktuelle Kader des FC Schalke 04 eher weniger Nationalspieler vorweisen kann, gilt die Knappenschmiede als großes Talentwerk angehender Nationalspieler. Immer wieder schafften es Spieler aus dem S04-Nachwuchs in das Nationalteam ihres Landes. Auch in der DFB-Elf sind einige Ex-Schalker vertreten. Durch das große Abwehrproblem der deutschen Nationalmannschaft könnte demnächst ein weiterer dazu kommen.

FC Schalke 04: Thiaw für Deutschland?

In der abgelaufenen Saison zählte er zum absoluten Stammpersonal bei Königsblau: Malick Thiaw hatte einen großen Anteil an dem direkten Wiederaufstieg des Pottklubs. Mit gerade einmal 20-Jährigen bildete er gemeinsam mit Ko Itakura die Stamm-Innenverteidigung des Aufsteigers, sorgte für eine stabile Defensive und überzeugte auch offensiv mit dem ein oder anderen Tor für S04. Ihm wurde des Öfteren nachgesagt, das größte S04-Talent der vergangenen Jahre zu sein. Im Sommer verließ er Königsblau und setzte seine Karriere in Italien fort. Nach anfänglichen Schwierigkeiten zählt Thiaw nun auch bei Champions-Teilnehmer Mailand zum Stammpersonal.

Dank seiner starken Leistungen in den vergangenen Wochen hat sich der 1,94 Meter große Innenverteidiger auch in den Fokus der deutschen A-Nationalmannschaft gespielt. Für die U21-Deutschlands kam er bereits elf Mal zum Einsatz und hat zudem das Amt des Kapitäns inne. Nun könnte er also den Sprung in die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick schaffen. Die Nationalmannschaft hat ein ausgewiesenes Defensivproblem. Sowohl bei der Weltmeisterschaft als auch schon bei den Testspielen zuvor wackelte die DFB-Abwehr immer wieder. Dies möchte und muss Hansi Flick in Zukunft abstellen.

Das könnte die große Chance für Ex-S04-Star Malick Thiaw sein. Der junge Defensivspieler zeigt momentan eindrucksvoll, dass er selbst auf höchsten Niveau bestehen und überzeugen kann. Darüber hinaus kündigte Flick für die kommenden Länderspiele an, dass er „jüngeren Spielern bei der Nationalmannschaft eine Chance geben möchte.“ In dieses Schema passt Thiaw perfekt rein: Jung, großes Potenzial, aber dennoch schon einiges an Erfahrung auf höchsten Niveau. Er ist durchaus ein geeigneter Kandidat, um das große Defensivproblem in Zukunft lösen zu können.

Stammkraft beim AC Mailand

Malick Thiaw ist mit Sicherheit einer der größten Shootingstars des europäischen Fußballs. Nach einer schwierigen Anfangszeit in Italien überzeugt der Ex-Schalker seit einigen Wochen mit herausragenden Leistungen für die Rossoneri. Sowohl in der italienischen Liga als auch in der Champions League ist der Deutsche nicht mehr aus der Startelf von Mailand-Coach Stefan Pioli wegzudenken. Seitdem er in der defensiven Dreierkette steht, konnte die Defensive der Mailänder deutlich an Stabilität gewinnen und kassiert deutlich weniger Gegentore als noch zuvor.

„Mit diesem Jungen sollte man rechnen“, erklärte sein Trainer nach seinem Champions League-Debüt. Auch die „Gazzetta dello Sport“ lobte Thiaw in den höchsten Tönen: „„Das San Siro hat eine neue Legende und die kommt aus Deutschland“, schrieb die italienische Sportzeitung nach dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Tottenham. Große Worte über das Ex-Schalke-Juwel.

Bundestrainer Hansi Flick sollte den jungen Innenverteidiger definitiv auf dem Zettel haben. Der gebürtige Düsseldorfer könnte in Zukunft eine große Stütze für die DFB-Abwehr werden. Ob Flick den Ex-Schalker tatsächlich schon für die kommenden Länderspiele gegen Peru (25. März) und Belgien (28. März) nominiert, bleibt abzuwarten. Am kommenden Freitag soll der Kader für die beiden Spiele bekannt gegeben werden.