FC Schalke 04: Juwel kehrt als Meister zurück – gelingt ihm jetzt der S04-Durchbruch?

Die vergangenen Jahre waren nicht einfach für den FC Schalke 04. Gerade aufgrund der sportlichen Talfahrt war es für die Königsblauen schwierig, die vielversprechenden Talente aus der Knappenschmiede ins erste Team zu integrieren. Aufgrund dessen verließen viele Eigengewächse die Königsblauen in der Vergangenheit.

In wenigen Wochen allerdings kehrt einer dieser gewechselten Spieler zurück nach Gelsenkirchen. Leihspieler Nassim Boujellab ist ab dem nächsten Jahr wieder ein Teil vom FC Schalke 04 und will diesen so schnell auch nicht verlassen.

FC Schalke 04: Das ist Boujellabs Schalke-Plan

Im vergangenen Sommer wurde Nassim Boujellab vom FC Schalke 04 an HJK Helsinki nach Finnland ausgeliehen. Nun, ein halbes Jahr später, steht der Marokkaner vor einer Rückkehr nach Gelsenkirchen. Im Gepäck hat er nicht nur eine Meisterschaft mit dem finnischen Klub, sondern auch jede Menge Lust auf einen erneuten Anlauf in Königsblau.

Der Mittelfeldspieler will um seinen Platz bei den Schalkern kämpfen, lässt er indirekt in einem Interview mit „Spox“ und „Goal“ durchklingen: „Ich liebe den Verein und würde am liebsten mein restliches Leben bei Schalke verbringen“.

FC Schalke 04: Plant S04 mit Boujellab?

Ob der 23-Jährige wirklich eine zweite Chance bei den Schalkern bekommt, hängt allerdings auch vom Klub ab. Zum einen brauchen die Königsblauen Geld, um die leeren Vereinskassen zu füllen. Zum anderen hat der Sportvorstand, Peter Knäbel, angekündigt, den S04-Kader im Winter mit Transfers verstärken zu wollen.

Boujellab wäre da eine durchaus günstige Lösung aufgrund der Tatsache, dass der Marokkaner praktisch eine Neuverpflichtung wäre, die kein Geld kostet. Auch an Motivation und Leidenschaft, im Abstiegskampf alles für den Verein zu geben, mangelt es dem zentralen Mittelfeldspieler nicht. Aus diesem Grund dürften die Anhänger der Königsblauen gespannt sein, wie der erneute Anlauf von Boujellab beim FC Schalke 04 verlaufen wird.