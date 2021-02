FC Schalke 04: Vor dem Derby gibt Bentaleb DIESES Versprechen

Gegen Union Berlin feierte Nabil Bentaleb mal wieder sein Comeback für den FC Schalke 04. Tage zuvor war er von seiner Suspendierung begnadigt worden.

In der Hauptstadt zählte er zu den Lichtblicken im Spiel des FC Schalke 04, wie Christian Gross anschließend feststellte. Vor der Derbywoche gibt der Algerier nun ein Versprechen ab.

FC Schalke 04: Bentaleb hat noch Arbeit vor sich

85 Tage lagen zwischen Bentalebs letztem Auftritt für die Knappen und seinem Comeback am Samstagabend. Nach der Niederlage gegen Wolfsburg war er wie auch Amine Harit und Vedad Ibisevic suspendiert worden.

Das ist Nabil Bentaleb:

Geboren am 24. November 1994 in Lille/Frankreich

Ausgebildet in der Jugend von Tottenham Hotspurs

2017 bezahlte Schalke 19 Millionen Euro an die Spurs – Zweitteuerste Verpflichtung der Vereinsgeschichte

Nach gutem Beginn auf Schalke ließen seine Leistungen nach und er wurde nun insgesamt schon fünf Mal suspendiert

Nun setzt Christian Gross seine Hoffnungen in den 35-fachen algerischen Nationalspieler

Sämtliche Versuche des Vereins, den Mittelfeldspieler im Winter zu verkaufen, scheiterten. Doch nun gehört er, knapp vier Monate vor dem Ende seiner Vertragslaufzeit, wieder zu den Hoffnungsträgern auf Schalke.

Nabil Bentaleb stand gegen Union nach 85 Tagen wieder auf dem Platz. Foto: imago images/Matthias Koch

Bentaleb selbst zeigte sich besonders mit dem ersten Durchgang in Berlin zufrieden. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Nach der Pause hätten wir es aber besser machen müssen“, erklärte er am Tag danach gegenüber „Schalke-TV“.

In Sachen Torgefahr sei allerdings noch Luft nach oben. Mitte der schwächeren zweiten Hälfte musste der 26-Jährige dann vom Feld. Nach so langer Pause fehlte ihm am Ende die Frische und die Physis, um über 90 Minuten mitgehen zu können.

Er habe gemerkt, wie seine Beine immer müder wurden. Mit Blick auf das Derby am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund gibt Bentaleb daher ein Versprechen ab. „Ich werde in den kommenden Tagen hart arbeiten und einige Extraschichten schieben“, verspricht er.

Vorbereitung auf das Derby

Gegen den BVB will er dann nach Möglichkeit die komplette Spielzeit auf dem Platz stehen. Gegen den ebenfalls kriselnden Rivalen rechnet sich der Rückkehrer eine Chance aus. „Ich habe schon einige Derbys spielen dürfen. Diese Duelle sind immer etwas ganz Besonderes. In diesem Spiel kann alles passieren.“

Der letzte Derby-Sieg der Königsblauen liegt nun schon fast zwei Jahre zurück. Ein Sieg am kommenden Samstag gäbe wohl einen enormen Schub für den Abstiegskampf. (mh)