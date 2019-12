FC Schalke 04: Bentaleb spricht über S04-Ausbootung – „Habe es immer noch nicht verstanden“

Nabil Bentaleb kam als Hoffnungsträger zum FC Schalke 04. Seit der vergangenen Saison spielt der einstige 20-Millionen-Mann am Berger Feld jedoch keine Rolle mehr. Im Januar soll seine Zeit auf Schalke endgültig vorbei sein.

Kurz vor der Winterpause gab Bentaleb noch einmal seine Sicht auf das vergangene Jahr preis, in dem Huub Stevens den Algerier suspendierte und damit das Ende von Bentalebs Profi-Zeit bei S04 einläutete.

FC Schalke 04: Das sagt Bentaleb über seine S04-Zeit

Angefangen hatte die Negativ-Spirale für Bentaleb in der vergangenen Saison. Der FC Schalke 04 präsentierte sich in der Bundesliga miserabel. Domenico Tedesco wurde als Cheftrainer entlassen, Klublegende Huub Stevens übernahm übergangsweise.

Huub Stevens (r.) griff gegen Nabil Bentaleb hart durch. Foto: imago images / Jan Huebner

Mit dem neuen Trainer herrschte auch ein neuer Ton in der S04-Kabine: Der „Knurrer von Kerkrade“ griff hart durch. Die Disziplinarmaßnahmen trafen mehrfach auch Bentaleb, wegen vermehrter Fehltritte wurde der 25-Jährige schließlich in die U23 verbannt.

„Ich wollte dem Team oder unseren Anstrengungen niemals schaden“, sagt Bentaleb heute gegenüber „Bild“. „Nicht alles, was öffentlich besprochen wurde, ist wahr. Ich bin nicht der „Bad Boy“, für den mich viele Leute halten.“ Zwar räumt Bentaleb ein, sich nicht immer ganz nach Vorschrift verhalten zu haben, dafür gäbe es aber auch einen guten Grund.

Seine Frau habe drei Monate lang im Krankenhaus gelegen. Immer wieder gab es Komplikationen bei der Geburt ihrer Zwillinge. Es sei seine Verantwortung gewesen, in diesen schwierigen Zeiten bei seiner Frau zu sein, so Bentaleb.

Was ihn ärgert, ist jedoch etwas anderes: „Die neue sportliche Leitung hat mir am Ende der letzten Saison zugesagt, dass ich mich dem neuen Trainer David Wagner präsentieren kann.“ Er sollte unter der neuen Führung eine weitere Chance bekommen. Stattdessen: Abschottung.

„Mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht am Training der 1. Mannschaft teilnehmen darf und dass ich mich vom Team-Gebäude fernhalten soll. Kein direkter oder indirekter Kontakt.“ Eine Erklärung habe Bentaleb zwar bekommen, „aber ich habe es immer noch nicht verstanden“. Bentaleb will nach dem Schalke-Missverständnis noch einmal neu anfangen – woanders! (the)