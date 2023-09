FC Schalke 04: Warten hat ein Ende – Ex-S04-Liebling feiert großen Moment

Es hatte alles perfekt gepasst. Der FC Schalke 04 war mehr als nur zufrieden mit ihm und er liebte den FC Schalke 04. Beinahe wäre der Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft worden. Dann wäre er noch länger bei den Königsblauen geblieben, doch es kam alles anders.

Mit dem Abstieg des FC Schalke 04 verließ auch Moritz Jenz den Klub. S04 konnte ihn einfach nicht verpflichten, auch wenn der Verteidiger gerne geblieben wäre. Bei seinem neuen Klub hatte der Fanliebling zunächst große Probleme, darf sich jetzt auf einen großen Moment freuen.

FC Schalke 04: Warten für Jenz hat ein Ende

„Die Entscheidung, mich von euch zu trennen, war leider unausweichlich und lag weder in meiner noch in der Hand von Schalke 04″, erklärte Moritz Jenz im vergangenen Sommer, als er den FC Schalke 04 verlassen musste. Denn eine Kaufpflicht hätte nur im Falle des Klassenerhalts gegriffen. Fans trauerten ihm nach. Schließlich war der Abwehrspieler einer der besten in der Rückrunde und zeigte immer wieder, wie sehr er den Klub liebt.

Doch es folgte der Abgang. Zunächst ging Jenz zurück zum FC Lorient und wurde dann endgültig an den VfL Wolfsburg verkauft. Dort hatte der 24-Jährige eine schwierige Anfangszeit. Keine einzige Minute stand er auf dem Platz. In der Bundesliga und auch im DFB-Pokal musste Jenz nur von der Bank aus zuschauen. Gegen Maxence Lacroix und Cedric Zesiger hatte er kein Vorbeikommen. Bis jetzt.

Am 4. Spieltag beim Heimspiel gegen Union Berlin gab es dann die große Überraschung um Jenz. Der Ex-Schalker stand plötzlich in der Startelf an der Seite von Lacroix. Eine Chance, die Jenz unbedingt für weitere Einsätze nutzen wollte. Dabei zeigte er eine solide Leistung.

Jenz feiert Startelf-Debüt und Sieg

Am Führungstreffer der Wölfe in der 12. Minute hatte Jenz großen Anteil. Er eroberte die Kugel, passte zu Wind und sah dann zu, wie Majer zum 1:0 für den VfL verwandelte. Ein Start nach Maß für den Ex-Fanliebling des FC Schalke 04. Danach hielt Jenz die Verteidigung weitestgehend stabil, kassierte aber in der 28. Minute den 1:1-Ausgleich. Nur wenige Minuten später ging Wolfsburg dann wieder in Führung.

Beim 2:1 für die Wolfsburger blieb es am Ende auch. Jenz spielte die kompletten 90 Minuten durch. Ein perfektes Debüt im Trikot der Niedersachsen. Davon werden auch die Schalke-Fans mitbekommen haben, die Jenz seit seinem Abgang schmerzlich vermissen. Die königsblauen Anhänger träumen davon, dass es irgendwann wieder zu einer Wiedervereinigung mit dem Innenverteidiger kommt.