FC Schalke 04: S04-Star träumt von der DFB-Elf – „Wäre ein Bonus für mich“

In der Rückrunde noch ungeschlagen, nur drei Gegentore kassiert und nicht mehr Schlusslicht: der FC Schalke 04 ist im Rennen um den Klassenerhalt wieder voll im Rennen.

Einen großen Anteil daran hat Moritz Jenz, den der FC Schalke 04 in der Winterpause verpflichtete, damit die Verteidigung mehr Stabilität hat. Mit Erfolg! Der Neuzugang liefert und macht sich immer beliebter bei den Fans. Darf er jetzt sogar von der Nationalmannschaft träumen?

FC Schalke 04: Jenz einer für die DFB-Elf?

Als der FC Schalke 04 die Hinrunde der Bundesliga mit einer krachenden 1:6-Pleite gegen RB Leipzig beendete, hatten die Königsblauen mit 41 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Liga. Folgerichtig war S04 auch Tabellenschlusslicht und die Nicht-Abstiegsplätze waren in weiter Ferne.

Das hat sich seit der Verpflichtung von Moritz Jenz geändert. Sieben Spieltage später ist S04 mit Fünf Unentschieden und zwei Siegen, in denen Torhüter Ralf Fährmann nur drei Gegentore kassierte, nicht mehr Letzter und darf sich zurecht mehr Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Jenz hat der S04-Verteidigung die nötige Stabilität gegeben, die die Verantwortlichen sich durch den Transfer erhofft haben. Der 1,90-Meter-Hüne überzeugte sofort durch seine aggressive Zweikampfführung und seine Ruhe am Ball.

Gegen den FC Augsburg am Samstag (18. März, 15.30 Uhr) soll die Ungeschlagen-Serie weitergehen. Danach steht die Länderspielpause an. Ob Jenz dann trotzdem im Einsatz sein wird? Bundestrainer Hansi Flick kündigte nämlich Überraschungen an.

„Wäre ein Bonus für mich“

„Dazu kann ich nicht viel sagen. Im Moment läuft es gut für mich, für Schalke auch, das ist erstmal das Wichtigste. Alles, was danach kommt, wäre ein Bonus für mich“, sagte der bescheidene Verteidiger des FC Schalke 04 gegenüber „Sky“.

Moritz Jenz hat der S04-Verteidigung die nötige Stabilität gegeben. Foto: IMAGO / Kolvenbach

Doch von seinem Traum von der deutschen Nationalmannschaft macht Jenz keinen Hehl: „Es wäre natürlich sehr schön, denn ich habe in den U-Mannschaften für Deutschland gespielt und wäre stolz, einmal für mein Land zu spielen. Aber das ist nicht meine Entscheidung.“

Im vergangenen Jahr war der gebürtige Berliner an Celtic Glasgow verliehen, wo er seinen Stammplatz verlor. Bei seinem Stammverein FC Lorient hat er noch einen Vertrag bis 2026. Von den Königsblauen wurde er bis zum Saisonende ausgeliehen. Sollte S04 die Klasse halten, greift eine Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen Euro.