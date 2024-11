FC Schalke 04: Mitgliederversammlung wird zur Farce – Fans reißt der Geduldsfaden

Jahr für Jahr wird die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 mit großer Spannung erwartet. Denn die Veranstaltung des Pottklubs zeichnete in den vergangenen Jahre immer wieder eine besonders hitzige Spannung. Aufgrund der aktuellen Krise und der großen Unzufriedenheit der Fans mit der aktuellen Führung ist es auch dieses Mal wieder ungemütlich geworden.

Doch das trifft nicht nur auf die Führung des FC Schalke 04, sondern auch auf die Fans zu. Bei eisiger Kälte zog sich die Mitgliederversammlung über den gesamten Tag. Irgendwann hatten die Anhänger die Nase voll und haben die Arena in Scharen verlassen.

FC Schalke 04: Mitgliederversammlung wird zur Ganztagesveranstaltung

Die Mitgliederversammlung 2024 war mit etlichen Programmpunkten extrem prall gefüllt. Neben den standardmäßigen Abstimmungen, Wahlen und Reden der Führung und einiger Fans stand unter anderem die angekündigte Genossenschaft und die Details zu diesem Projekt auf der Tagesordnung.

Doch letztlich ist die Mitgliederversammlung 2024 zu einem echten Fiasko geworden – vor allem für die Fans. Denn diese saßen stundenlang in der Kälte, ohne über die wirklich wichtigen Themen wie der Zusammensetzung des Aufsichtsrates oder einigen Änderung abstimmen zu können. Schon der Beginn der Veranstaltung verzögerte sich um eine halbe Stunde.

++ FC Schalke 04: Neue Details offengelegt! So will S04 satte 50 Millionen einnehmen ++

Knapp 7000 Mitglieder sollen laut übereinstimmenden Medienberichten vor Ort gewesen sein – so viele waren seit Jahren nicht mehr da. Es zeigt, dass die aktuelle Situation den Fans Sorgen bereitet. Allerdings wurde die Kälte vielen Anhängern zum Verhängnis.

Tausende Fans verlassen Mitgliederversammlung vorzeitig

Nach knapp fünf Stunden waren lediglich vier der zehn Programmpunkte abgearbeitet worden. Viele S04-Fans hielten es in der Arena nicht mehr aus und verließen in Scharen die Mitgliederversammlung. Laut „WAZ“ sollen gegen kurz vor 17 Uhr – also etwa fünfeinhalb Stunden nach Beginn – nur noch weniger als die Hälfte da gewesen sein.

Weitere News:

Für die Fans war das natürlich bitter. Schließlich dürften viele Anhänger vor allem für die Abstimmung und Wahl des Aufsichtsrates gekommen sein. Doch aufgrund der Kälte haben viele Schalker es nicht mehr ausgehalten, sind gefahren und haben den wohl wichtigsten Programmpunkt verpasst.