FC Schalke 04: Verrückte Idee! So will S04 trotz Corona seine Mitgliederversammlung durchführen

Gelsenkirchen. Auf Grund der Corona-Krise hat die Regierung in Deutschland vorerst alle Großveranstaltungen bis Ende August untersagt. Darunter fällt auch die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04.

Ursprünglich sollte diese am 7. Juli wie gewohnt in der Veltins-Arena stattfinden. Daraus wird nun nichts. Doch der FC Schalke 04 hat einen kuriosen Plan, wie es mit einer Mitgliederversammlung in diesem Jahr klappen könnte. Das berichtet die „WAZ“.

FC Schalke 04: Mitglieder sollen online zusammenkommen

An Gesprächsstoff hätte es auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 wahrlich nicht gemangelt. Die außergewöhnliche Situation durch die Corona-Krise, die bedrohliche finanzielle Lage, die Diskussion um eine Ausgliederung der Profiabteilung des FC Schalke 04.

So wie hier im vergangenen Jahr wird die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 in 2020 nicht aussehen. Foto: imago images / RHR-Foto

Viele Fans hätten auf Antworten zu diesen Themen gepocht, wenn sie wie geplant am 7. Juli in der Veltins-Arena zusammengekommen wären. Doch das Verbot für Großveranstaltungen macht den Königsblauen einen Strich durch die Rechnung.

David Wagner nahm im vergangen Jahr als Neu-Trainer beim FC Schalke 04 zum ersten Mal an der Mitgliederversammlung teil. Foto: imago images / RHR-Foto

Jetzt suchen die Verantwortlichen fieberhaft nach einer Lösung des Problems und sind dabei offenbar auf eine kuriose Idee gestoßen. Laut „WAZ“ soll bei Schalke diskutiert werden, die Mitgliedsversammlung digital stattfinden zulassen.

So könnten sich alle Teilnehmer von zu Hause aus zu schalten und man käme nicht in die Situation, dass Abstände nicht eingehalten würden.

+++ FC Schalke 04: Fans in großer Sorge – nimmt Corona ihnen ihr heiligstes Gut? „Können so nicht dauerhaft mithalten“ +++

Für eine virtuelle Mitgliederversammlung müsste Schalke ein stabiles Server-System auffahren

Doch einen Haken hat der Plan: Auf Grund der hohen zu erwartenden Teilnehmerzahlen müsste der Verein stabile Server zur Verfügung stellen. Ob und wie das möglich ist, soll in den kommenden Wochen erarbeitet werden.

Bis zum ursprünglichen Termin im Juni wird ein solches System zwar nicht vorliegen, dennoch könnte die Versammlung mit diesem Modell im Herbst dieses Jahres nachgeholt werden.

Ob bis dahin vielleicht sogar wieder reguläre Großveranstaltungen erlaubt sind, ist unklar. Zuletzt beschlossen die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Ausweitung des Verbots bis mindestens Ende August.

Allerdings könnte dieses Verbot auch noch in der Zeit danach andauern, sollte sich die Situation nicht eindeutig verbessert haben. (mh)

