FC Schalke 04: Fan-Forum geht in die zweite Runde – plötzlich wird SIE zum heimlichen Star

Der FC Schalke 04 geht mit seinem Online-Format „mitGEredet“ in die Offensive. Nachdem das Fan-Forum am Dienstag zum ersten Mal stattfand, gab es am Mittwoch gleich die zweite Ausgabe.

Mit von der Partie war erneut Christina Rühl-Hamers, die beim FC Schalke 04 für die Finanzen zuständig ist. Doch während von der ersten Ausgabe besonders ein peinlicher Moment in Erinnerung bliebt, konnte sie am Mittwoch bei den Fans ordentlich punkten.

FC Schalke 04: Rühl-Hamers gibt Fans lang geforderte Einblicke

Für die erste Folge von „mitGEredet“ hatte sich noch das gesamte Vorstands-Trio um Rühl-Hamers und ihre Kollegen Jochen Schneider (Sport und Kommunikation) und Alexander Jobst (Marketing) den Fragen der Fans gestellt.

Christina Rühl-Hamers ist seit letztem Jahr Finanz-Vorständin. Foto: imago images/Poolfoto

Dabei blieb vielen Fans vor allem die sekundenlange Hilflosigkeit der Beteiligten im Gedächtnis, als eine Frage zur Kommunikation über eine neue Mitarbeiterin gestellt wurde. Kein guter Start, doch schon einen Tag später sah die Situation ganz anders aus.

Rühl-Hamers nahm dieses Mal, abgesehen von Moderator Jörg Seveneick (freier Journalist), allein auf dem Podium Platz und sprach in aller Ausführlichkeit über die finanzielle Situation auf Schalke und wie es mit dem Klub – vor allem bei einem Abstieg – weitergeht.

DAS heute war Transparenz, ausführliche Antworten mit interessanten Eindrücken, zudem gute Tiefe in den Antworten. Hoffe sehr, dass das am Dienstag mit Schneider ähnlich wird. #S04 #mitGEredet — Max (@dailyMaxS04) February 10, 2021

Die Einblicke, die sie dabei gab, kamen bei den Zuschauern des Talks offenbar gut an. Für ihren Auftritt erntete sie viel positives Feedback. Für viele stellte dies einen wichtigen Schritt in Richtung der geforderten Transparenz dar.

Einige der Reaktionen auf den Auftritt von Christina Rühl-Hamers:

„Wenn solche Menschen Verantwortung im Verein haben mache ich mir weniger Sorgen und es besteht Hoffnung. Super Eindruck!“

„Beruhigend zu wissen, dass wenigstens der Bereich Finanzen jetzt in den Händen von Profis ist.“

„Hut ab, was Rühl-Hamers da bei mitGEredet abliefert. Das ist Transparenz, das ist miteinander, das ist Kommunikation.“

„Die Frau macht mir einen bodenständigen und kompetenten Eindruck. Lassen wir sie mal arbeiten.“

„Endlich hat man auch mal etwas zum Thema Finanzen erfahren.“

„DAS heute war Transparenz, ausführliche Antworten mit interessanten Eindrücken, zudem gute Tiefe in den Antworten.“

Zwischen den in der Vergangenheit viel gescholtenen Jobst und Schneider entwickelt sich Rühl-Hamers mit ihrem Auftritt zum heimlichen Star im Vorstand.

FC Schalke 04: Rühl-Hamers skizziert den Abstiegsfall

Bei dem knapp 90-minütigen Talk beantwortete die Finanz-Chefin auch viele Fragen rund um den drohenden Abstieg des Klubs. Zunächst bekräftigte sie, dass Schalke 04 ein Jahr zweite Liga überstehen würde.

Schalke erstelle aktuell Pläne sowohl für die erste als auch die zweite Liga. Kommt es am Ende tatsächlich zum Abstieg, müsse vor allem der Kaderetat angepasst werden. „Ein Kader im Zweitligaszenario wird sich extrem von einem Erstligakader unterscheiden“, erklärt die 44-Jährige.

Durch Gehälter und Transfererlösen würde einiges Geld eingespart werden. Wie niedrig der Etat für das Unterhaus am Ende tatsächlich wäre, steht noch nicht fest. Am 16. Februar findet der nächste FC Schalke 04-Talk statt, dann mit Jochen Schneider. (mh)