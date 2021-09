FC Schalke 04: Schock-Meldung! S04-Profi droht nach schwerer Verletzung lange Pause

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Schlechte Nachricht für den FC Schalke 04!

Ein Schalke-Profi hat sich schwer verletzt und wird wohl lange ausfallen. Foto: IMAGO / Team 2

Kurz vor dem Auswärtsspiel des FC Schalke 04 gegen Hansa Rostock hat sich ein S04-Profi schwer verletzt und droht lange auszufallen.

FC Schalke 04: Profi droht nach schwerer Verletzung lange Pause

Die Königsblauen müssen wohl längere Zeit auf Michael Langer verzichten. Der Torhüter hat sich offenbar schwer am Knie verletzt.

Eine Meldung, die zu einem ungelegenen Zeitpunkt kommt. Erst am Freitag berichtete die „SportBild“, dass S04-Coach Dimitrios Grammozis Ralf Fährmann als Nummer eins degradiert und dafür Martin Fraisl ins Tor stellt.

-----------------------------------------

Die nächsten Gegner des FC Schalke 04:

25.09.: Hansa Rostock (20.30 Uhr)

03.10.: FC Ingolstadt (13.30 Uhr)

07.10.: VfB Lübeck (18 Uhr/Testspiel)

15.10.: Hannover 96 (18.30 Uhr)

23.10.: Dynamo Dresden (20.30 Uhr)

-----------------------------------------

Langer wäre dafür der Ersatzkeeper auf der Bank gewesen. Durch seine Verletzung bleibt Fährmann wohl eine noch heftigere Degradierung erspart.

Schalke wohl lange ohne Langer

Bei der schweren Knieverletzung soll es sich sogar um das Kreuzband handeln, weshalb Langer wohl lange außen vor sein wird, wie Sky-Reporter Dirk große Schlarmann berichtet.

Schalke-Keeper Michael Langer (l.) fällt wohl nach einer schweren Knieverletzung monatelang aus. Foto: IMAGO / Team 2

Sollte sich die Verletzung bestätigen, würde das ein Ausfall von mehreren Monaten bedeuten.

---------------------------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Miserabler Start für Leihspieler – und plötzlich muss S04 wieder bangen

FC Schalke 04: Risikospiel! Polizei mit dringendem Appell an S04-Fans

FC Schalke 04: Bei S04 einst aussortiert – wechselt ein Ex-Talent jetzt zur Konkurrenz?

------------------------------------------

Erneut kehrt Unruhe beim FC Schalke 04 ein. Nach der katastrophalen Abstiegssaison sah es bis vor kurzem noch so aus, als würde etwas Ruhe in der 2. Bundesliga einkehren. Doch jetzt sorgte Grammozis mit dieser Hammer-Nachricht für Aufsehen. Ob sich das für das Auswärtsspiel am Samstag bei Hansa Rostock auswirken wird? (oa)