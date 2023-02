FC Schalke 04: Reis deutet Wechsel an – „Es könnte passieren“

Der FC Schalke 04 wartet weiterhin auf einen Befreiungsschlag. Die Knappen benötigen ganz dringend einen Sieg, um die Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Im kommenden Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Freitag, 20:30 Uhr) soll es für die Königsblauen endlich mit dem dritten Heimsieg der Saison klappen.

Es hapert beim FC Schalke 04 allerdings weiterhin an der Offensive. Das Team von Trainer Thomas Reis schoss mit Abstand die wenigsten Tore der Liga (14). Trotz Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde bleibt der S04-Sturm bislang harmlos. Um den Knoten endlich platzen zu lassen, kann Thomas Reis sich auch vorstellen, etwas an seiner Formation zu ändern.

FC Schalke 04: Bei beiden Stürmern „Luft nach oben“

Sowohl Simon Terodde als auch Neuzugang Michael Frey überzeugten zuletzt nicht wirklich. Während Terodde in drei der vier Spielen im neuen Jahr in der Startelf stand, durfte Michael nur bei der 1:6-Klatsche gegen Leipzig von Beginn an ran. Dort gelang dem Schweizer immerhin der Assist für das bisher einzige Schalker Tor in 2023. Ein Tor schossen allerdings beide nicht.

Frey kam im Winter per Leihe mit Kaufoption vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen. Bei den Belgiern kam der 1,88 Meter große Stürmer immerhin auf 37 Torbeteiligungen in 69 Spielen. Eine Quote, die Schalke gut gebrauchen könnte.

Simon Terodde kommt in der laufenden Saison auch nur auf magere drei Tore. Bezeichnend für die S04-Offensive. Während dem Torjäger in der vergangenen Zweitliga-Saison noch 30 Tore in 30 Spielen gelangen und er den S04 fast im Alleingang in die erste Liga zurückschoss, bleibt Terodde diese Saison fast komplett blass. Momentan ist das Rennen um die Stürmer-Position beim S04 völlig offen. „Unsere Stürmer werden an Toren gemessen und beide haben Luft nach oben“, so Schalke-Coach Reis.

Reis schließt Stürmer-Wechsel nicht aus

Reis beurteilt die Position des Stürmer jede Woche aufs Neue. „Ich versuche immer die Woche zu beurteilen, wie das Training abgelaufen ist“, verriet der 49-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Für Reis sei es aber ohnehin egal, wer die Tore schießt. „Ich habe auch nichts dagegen, wenn mal ein Abwehrspieler ein Tor macht oder Tom Krauß nach einer Ecke, was auch mal möglich war.“

Wer am Freitag gegen Wolfsburg von Beginn an auf Torejagd gehen darf, verriet Thomas Reis allerdings noch nicht, deutete aber an, dass ein Wechsel durchaus möglich sei. „Es könnte passieren, dass man da auch mal wechselt“, erklärte Reis. Es bleibt also erneut eine Überraschung, wer den S04 zum Sieg schießen soll.