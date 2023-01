FC Schalke 04: Star packt über Transferverhandlungen mit S04 aus – „Nicht groß nachgedacht“

Ankunft, Verkündung, Debüt: Michael Frey hat turbulente Tage hinter sich. Der Neuzugang des FC Schalke 04 konnte aber auch nicht die bittere 0:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt verhindern.

Dafür soll der Stürmer in den restlichen Partien im Kampf um den Klassenerhalt seine Tore erzielen. Nun packte der Angreifer in einem Interview über die Verhandlungen mit dem FC Schalke 04 aus.

FC Schalke 04: Frey mit Kampfansage

Am Freitag (20. Januar) wurde Michael Frey beim FC Schalke 04 noch vorgestellt, einen Tag später durfte er schon beim Auswärtsspiel in Frankfurt ran. Acht Minuten vor dem Ende wurde der Stürmer eingewechselt, konnte die Niederlade aber auch nicht mehr verhindern.

Dennoch zeigt sich Frey motiviert und kann es kaum erwarten, seinen ersten Treffer für die Königsblauen zu machen. „Ich habe in meinen ersten zehn Minuten schon dreimal aufs Tor geschossen“, erklärte er gegenüber der „WAZ“. „Die letzten zwei Jahre habe ich über 40 Tore in Belgien gemacht und es ist gut zu wissen, dass ich auch hier zu meinen Chancen komme.“

Bei seinem ehemaligen Klub Royal Antwerpen knallte es vor seinem Abgang. Unter Trainer Mark van Bommel kam er nicht mehr so oft ran, wollte dringend weg. „Ich habe in 900 Minuten neun Tore geschossen, aber plötzlich nicht mehr gespielt“, sagt Frey über seine vergangenen Monate in Belgien. „Im letzten Jahr habe ich sogar 24-mal getroffen. Ich habe dem Klub klar mitgeteilt, dass ich mehr spielen will, doch ich wurde degradiert, indem in Vincent Janssen ein weiterer Stürmer verpflichtet wurde.“

„Schalke ist einer der größten Vereine“

Als dann der FC Schalke 04 anfragte, ergab sich die perfekte Möglichkeit. „Ich habe da nicht groß nachgedacht“, erklärte Frey seine Wechsel gegenüber der „WAZ„. „Schalke ist einer der größten Vereine in der Bundesliga, für mich ist das eine riesige Chance.“ Als Schweizer sei es immer sein großer Traum gewesen, es in die 1. Bundesliga zu schaffen. „Und jetzt bin ich hier und werde alles geben.“

Die nächste Möglichkeit bietet sich bereits am Dienstag (24. Januar), wenn RB Leipzig zu Gast in Gelsenkirchen ist. Dann dürfte Frey sicherlich mehr Spielzeit bekommen. Vielleicht sogar von Anfang an? Dann entweder mit oder für Simon Terodde.