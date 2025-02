Schalke-Fans feiern Ba nach Debüt-Tor! Doch jetzt stellt sich allen DIESE Frage

Königsblau kann aufatmen, der Dreier gegen den Karlsruher SC (2:1) verschafft dem Team von Kees van Wonderen etwas mit Freiraum. Durch den Heimsieg gegen den KSC hat Schalke nun sieben Punkte Vorsprung auf Platz 16. Mitverantwortlich dafür ist Stürmer-Neuzugang Pape Meissa Ba, der das Spiel letztlich mit seinem ersten Tor für Königsblau entschieden hat.

Gegen Magdeburg (2:5) lieferte Ba nach Einwechslung schon seinen ersten Assist, in Köln (0:1) rutschte er durch die Verletzung von Moussa Sylla dann erstmals in die Startelf, gegen den KSC folgte nun sein erstes Tor für Schalke. Die ersten Minuten des neuen Angreifers können sich sehen lassen. Doch wie sehen die kommenden Wochen für den Senegalesen aus?

Schalke: Van Wonderen vor kniffliger Stürmer-Entscheidung

Kurz vor dem NRW-Kracher in Köln hat sich Top-Stürmer Sylla einen Muskelfaserriss zugezogen. Intern ist man von einer Ausfallzeit von knapp drei Wochen ausgegangen. Doch schon nach dem kommenden Spiel in Darmstadt (Sonntag, 23. Februar, 13.30 Uhr) könnte Sylla schon wieder mit von der Partie sein. Wie wird sich die Rückkehr des 13-Tore-Mannes auf Ba auswirken?

Sylla dürfte wohl weiterhin gesetzt sein. Denn schon alleine wegen des geplanten Verkaufs im Sommer muss van Wonderen Sylla spielen lassen. Denn nur durch gute Leistungen und Tore wird der 25-Jährigen teurer. S04 kann es sich nicht erlauben, ihn auf der Bank zu lassen – sportlich und wirtschaftlich.

++ Noch schneller entlassen als auf Schalke! Ex-S04-Trainer schon wieder arbeitslos ++

Doch wie moderiert von Wonderen diese Situation? Ba zeigt direkt gute Leistungen und muss dann trotzdem zurück auf die Bank? Dieses Szenario gilt als sehr wahrscheinlich. Denn anderenfalls müsste der S04-Coach sein System umbauen und auf Doppelspitze umbauen, um Sylla und Ba gemeinsam spielen zu lassen. Auch das ist wohl kaum denkbar.

Wird Ba zum neuen S04-Sylla?

Denn dafür ist die Entwicklung des Systems – unabhängig vom Personal – in den vergangenen Wochen und Monaten schlichtweg zu gut. Van Wonderen und sein Trainerteam haben es geschafft, Konstanz in das S04-Spiel zu bekommen. Auch durch eine festgelegte Formation, an die eine bestimmte Taktik geknüpft ist. Und Fakt ist auch: Sylla funktioniert in diesem System als alleiniger Stürmer gemeinsam mit Kenan Karaman als Spielmacher perfekt. In den Spielen vor seiner Verletzung lieferte Sylla sechs Tore in sechs Spielen.

Weitere News:

So wird sich Ba wohl wieder hinten anstellen müssen. Sylla wird wohl die Nummer eins im Srurm bleiben, Ba wird als Top-Option von der Bank kommen, um dann im Sommer den Platz von Sylla einzunehmen. Die ersten Wochen des Senegalesen sind dabei schon enorm vielversprechend.