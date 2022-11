FC Schalke 04: Knallharte Bier-Kritik für S04 – „Ernsthafte Zweifel“

Der Umweltschutz wird für die Bevölkerung immer wichtiger. Vor der generellen Entwicklung in der Gesellschaft kann auch der Fußball nicht halt machen. Aufgrund des Umgangs mit diesem Thema wurde der FC Schalke 04 zuletzt immer wieder kritisiert.

Der Hintergrund: Der Klub aus dem Ruhrgebiet achtet für viele zu wenig auf die Nachhaltigkeit während der Heimspiele. Nun wird die Kritik am FC Schalke 04 immer lauter.

FC Schalke 04: S04-Becher in der Kritik

S04-Legende Yves Eigenrauch und die Deutsche Umwelthilfe fordern eine klare Aussage der Schalke-Verantwortlichen bezüglich eines vollständigen Umstiegs von Einweg- auf Mehrwegbecher. Bislang hat der Verein lediglich angekündigt, ab 2023 Getränke auch in Mehrwegbechern anbieten zu wollen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Tabellenletzte der Bundesliga der einzige Erstligist, der nur Einweg-Plastikbecher und PET-Flaschen zur Getränkeausgabe verwendet. Auf Nachfrage der Deutschen Umwelthilfe wollten die Gelsenkirchener den vollständigen Umstieg auf Mehrweg nicht kommentieren.

Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz meinte zu dem Vorgehen der Schalker: „Wir haben ernsthafte Zweifel an den Mehrwegabsichten bei Schalke. Warum nicht gleich komplett auf unökologische Einweg-Plastikbecher und PET-Flaschen verzichten, anstatt nebulös Mehrwegbecher ab 2023 anzukündigen und anschließende Nachfragen unbeantwortet zu lassen?“. Anschließend ergänzte sie: „Nur ein kompletter Umstieg von Einweg auf Mehrweg wäre ein glaubwürdiger und dringend benötigter Beitrag zu mehr Klimaschutz und weniger Plastikabfall. Andere Vereine können es ja auch. Schalke 04 sollte nachziehen und ein klares Statement für den konsequenten Einsatz von Mehrwegbechern abgeben“.

S04-Legende Yves Eigenrauch äußerte sich ebenfalls zur Becherkritik an den Schalkern: „Es ist schön, dass sich Schalke 04 nun mit dem Thema Mehrwegbecher beschäftigt“. Anschließend führt er aus: „Viel zu lang gehörten unökologische Einweg-Plastikbecher zum Alltag bei Heimspielen der Knappen. Gerade weil ich emotional noch immer sehr eng mit dem Verein verbunden bin, wünsche ich mir einen aufrichtigen und vollständigen Schritt von Einweg- zu Mehrwegbechern.“

FC Schalke 04: Becher-Umschwung könnte Umwelt verbessern

Laut den Angaben der Deutschen Umwelthilfe können die Mehrwegbecher schon nach dem fünften Einsatz eine bessere Umweltbilanz haben als die bekannten Einwegbecher. In den letzten Jahren wurden Mehrwegbecher auf tausenden Großveranstaltungen eingesetzt – mit großem Erfolg. Dabei sollen die Strecken zwischen den Spüldienstleistern und dem Stadion meistens viel kürzer sein als die Transportstrecken der Einwegbecher. Dies soll so sein, da Einwegbecher oft im Ausland produziert werden und erst importiert werden müssen.

Mehr News:

Damit ebenso wie die anderen Bundesligisten auch der FC Schalke 04 in der Zukunft auf die Mehrwegbecher-Variante setzt, haben Eigenrauch und die Deutsche Umwelthilfe eine Petition ins Leben gerufen. In dieser fordern sie die Menschen dazu auf dafür abzustimmen, dass Schalkes Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder die Getränke in der Veltins-Arena ab sofort nur noch in Mehrwegbechern ausschenken lässt.