FC Schalke 04: Transfer geplatzt? Bundesliga-Star deutet mögliches S04-Interesse an

In der abgelaufenen Winter-Transferperiode hat der FC Schalke 04 sechs neue Spieler verpflichtet. Nun scheint allerdings klar zu sein: Es hätte noch einer mehr werden können.

In einem Interview hat ein Bundesliga-Star angedeutet, dass es in den letzten Wochen vermehrten Kontakt zwischen ihm und anderen Bundesligisten gegeben haben soll. Dabei deutete dieser auch ein Interesse des FC Schalke 04 an.

FC Schalke 04 an Kruse interessiert?

Am vergangenen Sonntag (12. Februar) war Max Kruse zu Gast in der „Sport1“-Sendung „Doppelpass“. Dort wurde der vereinslose Offensivspieler auch auf seine Zukunft und ein mögliches Engagement bei Schalke angesprochen. Zwar wolle der 34-Jährige keine Namen von Klubs nennen, deutete jedoch an, dass die Königsblauen bei ihm angeklopft haben. „Es gab Interessenten und Gespräche. Es waren auch ein, zwei Vereine dabei, die aktuell nicht so die Rolle spielen, die sie sich erhofft hatten“, verriet der ehemalige Wolfsburger.

Ein Wechsel nach Gelsenkirchen oder zu einem anderen Klub aus der Bundesliga gab es allerdings nicht. Der Grund: „Einige hatten Angst davor, es zu machen“, so Kruse. Damit spielt der 34-Jährige auf seine mediale Präsenz sowie die mögliche Reaktion innerhalb des aufnehmenden Vereins an.

FC Schalke 04: Reis sprach über Kruse-Transfer

Vor einiger Zeit hat sich auch S04-Trainer Thomas Reis zum Gerücht geäußert: „Max Kruse ist eher unwahrscheinlich. Er hat große Verdienste und ich weiß, dass er ein sehr, sehr guter Fußballer ist. Aber trotzdem ist es ein anderer Spielertyp. Und wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen Tempo reinbekommen“. Demnach hätte ein Verzicht auf den Offensivspieler im Kader der Königsblauen ausschließlich sportliche Gründe gehabt.

Anstelle des ehemaligen Wolfsburgers hat der abstiegsbedrohte Klub aus der Bundesliga Tim Skarke von Union Berlin und Michael Frey von Royal Antwerpen für die Offensive geholt. Max Kruse steht hingegen immer noch ohne einen neuen Verein da.