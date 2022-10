FC Schalke 04 macht es offiziell! ER sitzt gegen Hertha auf der Trainerbank

Am Mittwoch (20. Oktober) hat sich der FC Schalke 04 von Frank Kramer nach fünf Niederlagen in Folge getrennt.

Jetzt verkündete der FC Schalke 04 auch, wer beim kommenden Bundesligaspiel bei Hertha BSC (Sonntag, 23. Oktober/17.30 Uhr) auf der Trainerbank sitzen wird.

FC Schalke 04 verkündet Trainer-Personalie

Er kennt die Mannschaft bestens und hat jetzt von der sportlichen Leitung des FC Schalke 04 in Abstimmung vom Gesamtvorstand das Vertrauen für das Auswärtsspiel bei Hertha BSC bekommen. Die Rede ist von Interimstrainer Matthias Kreutzer.

Bereits in der 2. Liga trug der 39-Jährige die Verantwortung für eine Begegnung der Königsblauen beim 3:0 gegen den FC Ingolstadt. Kreuzer wird in Berlin vom gesamten Trainer-Team um Mike Büskens, Beniamino Molinari und Simon Henzler unterstützt.

FC Schalke 04: Trainersuche läuft weiter

„Das Trainer-Team angeführt von Matthias Kreutzer wird die Mannschaft in der kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, bestmöglich auf das wichtige Spiel in Berlin vorbereiten. Wir werden für die Entscheidung über die Neubesetzung auf der Position des Chef-Trainers im Sinne des Clubs alle Optionen, die sich uns auch kurzfristig bieten, intensiv prüfen. Das ist unsere Verantwortung gegenüber den 165.000 Mitgliedern und Millionen von Fans“, heißt es von der sportlichen Leitung der Knappen in der Mitteilung.

Währenddessen sucht Sportdirektor Rouven Schröder weiter nach einem neuen Cheftrainer. Die ersten Absagen hat sich der Bundesliga-Aufsteiger bereits eingeholt. Bruno Labbadia wird nicht auf Kramerfolgen. Der 56-Jährige hat den Vereinsbossen eine Absage erteilt.

Auch interessant: FC Schalke 04: Kramer-Aus bringt Sportdirektor Schröder in die Bredouille

Auch der lange gehandelte Thomas Reis soll es wohl nicht werden, wie Sky berichtet. Weitere Kandidaten wie Pellegrino Matarazzo, Domenico Tedesco, Florian Kohfeldt, Alexander Zorniger, Zsolt Löw, Friedhelm Funkel und Robert Klauß kommen für den Job ebenfalls nicht infrage. Die S04-Fans müssen sich wohl noch ein wenig gedulden, bis der neue Coach vorgestellt wird.