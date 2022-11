FC Schalke 04 will auch im Trainerteam aussortieren: Muss ausgerechnet ER S04 verlassen?

Der FC Schalke 04 befindet sich wie alle anderen Klubs auch in der WM-Pause, dennoch wird weiterhin viel los sein. Die Königsblauen werden auf dem Transfermarkt aktiv werden müssen, um weiter Verstärkung zu holen.

Aber nicht nur im Kader des FC Schalke 04 wird sich einiges tun. Auch im Trainerteam der Knappen könnte es Veränderungen geben. So sollen zwei Co-Trainer den Klub verlassen.

FC Schalke 04: Co-Trainer vor dem Aus

Mit Markus Gellhaus hat Cheftrainer Thomas Reis bereits einen engen Vertrauten aus Bochum-Zeiten mitgebracht. Bereits beim Amtsantritt war klar, dass er den Co-Trainer-Stab beim FC Schalke 04 verkleinern will und die Entscheidungen scheinen gefallen zu sein.

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung hat Reis dem Sportvorstand Peter Knäbel mitgeteilt, dass er zwei Co-Trainer nicht mehr im Trainerteam haben möchte. Zum einen geht es um Matthias Kreutzer, der seit 2019 im Trainerstab ist und Beniamino Molinari, der als Unterstützung für den entlassenen Frank Kramer kam.

Besonders bei Kreutzer wäre es bitter. Viele S04-Fans schätzen ihn sehr und fanden auch seine Arbeit als Interimstrainer gut. Auch durch seine sympathische Art hat er sich bei den königsblauen Anhängern beliebt gemacht.

FC Schalke 04: Was passiert im Kader?

Beide Co-Trainer stehen also vor dem Aus. Und was ist mit Mike Büskens? Der Aufstiegsheld und Eurofighter des FC Schalke 04 braucht sich da keine Sorgen zu machen. Bei den Königsblauen wird der 54-Jährige weiter still im Hintergrund arbeiten.

Umso mehr Arbeit wird Sportvorstand Knäbel dann im Winter mit dem Kader haben. Neuzugänge sollen her, damit der Kader bundesligatauglicher wird und den Kampf um den Klassenerhalt richtig annimmt. Aber der Kader soll auch verkleinert werden. Mit Abgängen dürfte zu rechnen sein. Dabei stehen auch einige Leihen im Raum.