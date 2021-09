FC Schalke 04: Wegen geplatztem Transfer – droht dem S04 jetzt ein großes Problem?

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

In der diesjährigen Transferphase hat sich beim FC Schalke 04 viel getan: 30 Spieler haben den Verein verlassen, 15 Neuzugänge gibt es im Profi-Kader.

Noch am Deadline Day hat der FC Schalke 04 Ozan Kabak (Norwich City), Amine Harit (Olympique Marseille) und Matthew Hoppe (RCD Mallorca) verkauft. Für Hoppe hätte am Dienstag (31. August) eigentlich ein Ersatz kommen müssen, doch der Transfer ist in letzter Minute geplatzt. Droht dem S04 jetzt ein Problem für die Saison?

FC Schalke 04: Transfer geplatzt – kommt kein Ersatz?

„Einen Kaderumbau dieser Dimension habe ich persönlich noch nicht erlebt“, sagt S04-Sportdirektor Rouven Schröder. Besonders am Deadline Day war viel zutun.

Von drei Profis hat man sich noch in den letzten Stunden verabschiedet und eigentlich hätte sogar noch ein Neuzugang kommen sollen. Transfer Nummer 16 sollte Yuma Suzuki sein, dessen Verpflichtung allerdings an der Zeit scheiterte.

Da der Hoppe-Transfer erst kurz vor 18 Uhr vollzogen wurde, konnte kein Ersatz für den US-Amerikaner verpflichtet werden. Der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtete, dass der S04 in der Pole-Position um den 25-Jährigen Stürmer des VV St. Truiden stand. Da der Deal geplatzt ist, sind die Königsblauen im Angriff ziemlich dünn besetzt.

FC Schalke 04: Droht jetzt ein großes Problem?

Neben Simon Terodde und Marius Bülter gibt es in der Offensive noch den jungen Marvin Pieringer, der vom SC Freiburg ausgeliehen wurde, aber bislang noch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Lediglich 38 Minuten stand der 21-Jährige auf dem Pfeld.

Zwar hat der S04 nach dem Transferschluss noch die Möglichkeit jemanden zu holen, allerdings nur vereinslose Spieler. Ob die Knappen da also nochmal zuschlagen werden?