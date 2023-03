FC Schalke 04: Offiziell! Wohlverdiente Belohnung für Derbyheld Matriciani

Er ist einer der größten Gewinner der letzten Wochen, hat einen Anteil am königsblauen Erfolg und darf sich jetzt auch noch über eine wohlverdiente Belohnung freuen: Henning Matriciani vom FC Schalke 04. Von den Fans als Derbyheld gefeiert, hat der Verteidiger des FC Schalke 04 jetzt auch noch eine besondere Auszeichnung erhalten.

Henning Matriciani wurde bereits von vielen schon abgeschrieben, glänzt aber mittlerweile beim FC Schalke 04 von Spiel zu Spiel – vor allem im März. Der 23-Jährige setzt sich jetzt in einer Abstimmung durch und wurde von Fans und Experten zum „Rookie des Monats“ gewählt. Dabei lässt der S04-Profi Dijon Beljo (FC Augsburg) und Matthijs de Ligt (FC Bayern) hinter sich.

FC Schalke 04: Matriciani erhält Auszeichnung

Bei den Königsblauen erweist er sich in dieser Spielzeit als ein sehr wertvolles Puzzlestück und beeindruckte die Liga im März. Matriciani, der sich vom SV Lippstadt über die Reservemannschaft der Knappen bis in die Bundesliga kämpfte, stand im März in allen drei Partien in der Startelf.

Der gelernte Rechtsverteidiger, der aufgrund zahlreicher Verletzungen von Stammkräften hauptsächlich in der Abwehrzentrale agierte, spielte die vergangenen vier Spiele als Aushilfs-Linksverteidiger. Damit kompensierte er den Ausfall der Kollegen Jens Uronen und Thomas Ouwejan.

Vertragsverlängerung winkt

Neben der Auszeichnung zum „Rookie des Monats“ gab es zuletzt die Nominierung zur deutschen U21-Nationalmannschaft. Dort feierte der Profi des FC Schalke 04 dann auch noch sein Debüt in einem Länderspiel. Aber das ist noch nicht alles. Der Derbyheld darf sich auch noch über eine Vertragsverlängerung freuen.

Die Königsblauen planen nämlich mit Matriciani für die Zukunft – und das unabhängig von der Liga. Aktuell läuft sein Vertrag noch bis zum Sommer 2024, aber S04 will vorzeitig für Klarheit sorgen.

Eine Belohnung nach der anderen für Matriciani. Die hat sich der Spätzünder, der seit 2021 zum Profiteam des Revierklubs gehört, aber definitiv mehr als nur verdient.