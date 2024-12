FC Schalke 04: Ex-Juwel blickt besorgt auf S04 – „Nicht schön“

Nicht nur die Fans des FC Schalke 04 machen sich große Sorgen um ihren Verein. Der Traditionsklub erlebt einmal mehr eine enttäuschende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Es wird aller Voraussicht nach ein Abstiegskampf. S04 wird wohl nichts mit den oberen Tabellenplätzen zu tun haben.

Aber auch die ehemaligen Spieler schauen beunruhigt nach Gelsenkirchen. Dazu zählt auch Marvin Friedrich, der es aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 zu den Profis geschafft hat. Im Interview mit DER WESTEN erklärt er, dass er besorgt auf seinen Ex-Klub schaut.

FC Schalke 04: Friedrich sorgt sich um S04

In der Fußball-Bundesliga sind etliche Ex-Spieler des FC Schalke 04 unterwegs. Dazu zählt unter anderem Marvin Friedrich. Der Innenverteidiger, der aktuell bei Borussia Mönchengladbach spielt, wechselte im Alter von 15 Jahren von der Nachwuchsabteilung des SC Paderborn zu den Königsblauen.

Danach entwickelte sich Friedrich zu einem Top-Talent und schaffte den Sprung zu den Profis. Der endgültige Durchbruch wurde ihm allerdings verwehrt. 2016 verließ Friedrich den S04 in Richtung Augsburg, ehe er nach einem Transfer zu Union Berlin endlich aufblühen konnte. Seit Januar 2022 ist er bei den Gladbachern, schaut aber dennoch auf seinen Ex-Klub, der nur wenige Kilometer von seinem jetzigen Klub entfernt ist.

„Ich habe da sehr lange gespielt und meine Jugend verbracht und konnte meine ersten Schritte im Profifußball machen“, sagt Friedrich im DER WESTEN-Interview über den S04. „Klar schaut man drauf, was der ehemalige Verein macht. Es ist natürlich nicht schön zu sehen, wie sich der Verein in der jüngeren Vergangenheit entwickelt hat.“

„Hoffe, dass Schalke bald wieder in der Bundesliga spielen kann“

Friedrich spricht dabei die zahlreichen Fehler der Verantwortlichen des FC Schalke 04 an, die zu den beiden Abstiegen in die 2. Bundesliga führten. Aber auch jetzt läuft es ganz und gar nicht für den Traditionsverein aus dem Ruhrpott. Der S04 erlebt eine weitere enttäuschende Hinrunde und wird mit dem Aufstieg nichts zu tun haben. Dennoch hofft das Ex-Knappenschmiede-Talent, „dass Schalke bald wieder in der Bundesliga spielen kann.“

Mit den Gladbachern trifft Friedrich übrigens auf den Erzrivalen des FC Schalke. Am Samstag (7. Dezember, 18.30 Uhr) steht das Heimspiel gegen Borussia Dortmund an. Ist er mit seiner Schalker Vergangenheit bei den Partien gegen den BVB vielleicht noch ein bisschen motivierter?

„Ich bin bei jedem Spiel zu hundert Prozent motiviert. Klar denkt man daran, wie die Spiele damals bei Schalke gegen den BVB waren, aber ich bin bei jedem Bundesligaspiel motiviert“, betont der Innenverteidiger gegenüber DER WESTEN. Das ganze Interview kannst du hier nachlesen.