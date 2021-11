FC Schalke 04: Ex-Keeper bei neuem Klub in der Kritik – Fans sind sauer: „Stellt ihn nicht mehr auf“

Markus Schubert erlebte beim FC Schalke 04 eine irre Achterbahnfahrt. Nach zwei Jahren endete diese im vergangenen Sommer, als der Keeper den Verein verließ.

In den Niederlanden ist der Ex-Schalke-Torwart bei Vitesse Arnehim gesetzt. Jetzt steht er bei den Fans im Kreuzfeuer der Kritik.

Ex-Schalke-Keeper Markus Schubert unterlief ein böser Patzer. Foto: IMAGO / Pro Shots

FC Schalke 04: Ex-Keeper Schubert bei neuem Klub in der Kritik

Der Grund ist ein grober Patzer des 23-jährigen Schlussmanns beim 2:1-Sieg über den FC Utrecht am Wochenende. Das gesamte Spiel über zeigte Markus Schubert starke Paraden und bekam viel Szenenapplaus von den Fans.

Já o gol do outro lado foi resultado de uma falha bisonha de Markus Schubert, como mostra o vídeo.pic.twitter.com/7HligizRsk — Futebol Alaranjado (@FutAlaranjado) November 8, 2021

Doch dann unterlief dem ehemaligen S04-Keeper ein böser Fauxpas. Vitesse führte bereits 2:0 und der Sieg schien ungefährdet zu sein, ehe in der 77. Minute der Anschlusstreffer fiel.

Arthur Zagre schoss aus rund 40 Metern aus dem linken Halbfeld auf das Tor. Schubert lief schnell zurück, schraubte sich hoch und wollte den Ball fangen, ließ ihn jedoch durch die Handschuhe gleiten. Ein böser Fehler.

Vitesse-Fans sauer auf Ex-S04-Keeper

Sein Vordermann Jacob Rasmussen kam direkt zu seinem Torwart und munterte ihn nach seinem Fehler wieder auf. Der Fehler hatte glücklicherweise keine großen Folgen, da Vitesse das Spiel noch gewann und sich in der Tabelle mittlerweile auf dem 5. Platz befindet.

In den sozialen Netzwerken zeigten sich einige Vitesse-Fans wütend über den Patzer. Schubert zeigte in der Vergangenheit immer wieder Unsicherheiten bei Flanken, spielte Fehlpässe und kassierte sogar bei der 0:1-Niederlage gegen Tottenham Hotspur in der Europa Conference League die Rote Karte.

Ex-Schalke-Keeper Markus Schubert ist bei Vitesse Arnheim zwar gesetzt, musste aber heftige Kritik einstecken. Foto: IMAGO / Pro Shots

„Diese Fehler dürfen nicht passieren. Er kostet uns viele Punkte“, „Schubert sollte auf die Bank versetzt werden“ und „Stellt Schubert nicht mehr auf“, heißt es in den Kommentaren in den sozialen Netzwerken. In der aktuellen Saison kassierte der Ex-S04-Torwart in 19 Partien 30 Gegentreffer und hielt in fünf Spielen die Null.

Dennoch strahlt er bei einigen Arnheim-Anhängern nicht genug Sicherheit aus. Ob Vitesse-Coach Thomas Letsch weiter an seinem Schlussmann festhalten wird?

