FC Schalke 04: Nach Müller-Schock – Hechelmann verkündet Torwart-Entscheidung

Großer Schock beim FC Schalke 04! Es hatte sich bereits angedeutet und seit Montag (18. September) steht es leider offiziell fest: Stammkeeper Marius Müller hat sich beim Spiel gegen den 1. FC Magdeburg einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich zugezogen und wird monatelang ausfallen.

Sofort stellten sich die Fans des FC Schalke 04 einige Fragen: Wer übernimmt jetzt für Müller im Tor? Wird es Ralf Fährmann oder Michael Langer? Was passiert mit Justin Heekeren? Holt der S04 gar einen neuen Keeper? Sportdirektor Andre Hechelmann verkündete eine Entscheidung.

FC Schalke 04 monatelang ohne Müller

Unter Tränen musste Marius Müller den Platz beim Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (4:3) verlassen. Der Torhüter ahnte womöglich schon, dass er dem FC Schalke 04 lange nicht zur Verfügung stehen wird. Am Montag war dann die bittere Diagnose da. Müller hat sich einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich zugezogen. Der Keeper wird dem FC Schalke 04 „mehrere Monate“ fehlen, wie der Klub bekannt gab.

„Für Marius tut es uns persönlich wahnsinnig leid, dass er aufgrund der schweren Verletzung länger ausfallen wird. Er hat sich nach seinem Wechsel schnell ins Team integriert und starke Leistungen gezeigt“, sagt Sportdirektor André Hechelmann. „An erster Stelle steht, dass er wieder gesund wird. Auf dem Weg dahin werden wir ihn bestmöglich unterstützen.“

Wer wird den starken Torhüter jetzt ersetzen? Gegen Magdeburg durfte Michael Langer ran und verhinderte in der Nachspielzeit noch das Unentschieden. Ralf Fährmann war die eigentliche Nummer zwei, fehlte aber in dieser Woche nach einer Fußverletzung. In den kommenden Tagen soll er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Und danach?

Hechelmann verkündet Entscheidung

Die Entscheidung, wer gegen St. Pauli am Samstag (23. September, 20.30 Uhr) im Tor stehen wird, ist noch unklar. Aber dafür hat Sportdirektor Andre Hechelmann in einer Medienrunde verraten, dass kein neuer Torhüter verpflichtet wird. Auf dem Markt sind noch jede Menge vereinslose Keeper, die die Königsblauen durchaus hätten holen können. Doch der FC Schalke 04 vertraut da auf sein Torwart-Team um Langer, Fährmann und Justin Heekeren.

In der Knappenschmiede gibt es zudem ein weiteres Torwart-Talent, das erst zu Beginn des Jahres seinen Vertrag bis Sommer 2025 verlängert hat: Luca Podlech. Mit blutjungen elf Jahren kam der Torwart 2016 vom Essener Amateurklub SV Leithe ans Berger Feld. Seither trägt er voller Stolz Blauweiß – und wird es auch weiter tun. Doch mit seinen 18 Jahren ist er wohl in diesem Jahr noch kein Thema für die Profis.