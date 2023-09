FC Schalke 04: Schock-Geständnis von Aufstiegsheld – „War mir sicher, dass ich Darmkrebs habe“

Er war nur sechs Monate beim FC Schalke 04, schaffte aber mit den Königsblauen dank einer sensationellen Rückrunde den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga.

Danach war das Kapitel FC Schalke 04 für Marius Lode aber auch schon wieder beendet. Für den Innenverteidiger ging es wieder in die Heimat nach Norwegen. Dort machte er jetzt mit einem Schock-Geständnis auf sich aufmerksam.

FC Schalke 04: Schock-Geständnis von Aufstiegsheld

Ohne Frage: Von Marius Lode haben sich die Verantwortlichen des FC Schalke 04 in der Saison 2021/22 sicherlich mehr erhofft, doch bei dem Norweger lief nicht alles rund. Anfangs bekam er wenig Spielzeit von Ex-Coach Dimitrios Grammozis. Nachdem Mike Büskens dann als Interimstrainer übernahm, sah es wieder besser aus. Lode spielte mehr und hatte mit seinem zwei Vorlagen beim wichtigen 2:1-Sieg in Hannover einen mehr als großen Anteil daran, dass die Knappen weiterhin vom Aufstieg träumen durften.

Doch ausgerechnet zwei Wochen später erkrankte der Abwehrspieler an Corona und kam anschließend nicht mehr zum Einsatz. Zwar feierte er den Aufstieg mit dem Klub, ging am Saisonende dann aber in die Heimat zum FK Bodo/Glimt. Dort teilte er jetzt öffentlich mit, dass er große Sorgen vor einer Krebsdiagnose hatte.

Lode erklärte im norwegischen Podcast „Glimt-Podden“, dass er in der vergangenen Saison 202/23 aufgrund von Eisenmangel an körperlichen Beschwerden litt. Der Arzt machte dann eine schlimme Diagnose: Lode habe nach einer Blutuntersuchung 30 Prozent seines Blutes verloren. Doch nicht nur die Menge an Eisen in seinem Blut ist stark zurückgegangen, auch die roten Blutkörperchen sind deutlich gesunken.

„War mir sicher, dass ich Darmkrebs hatte“

Bei einer Untersuchung stellte sich tatsächlich heraus, dass auch die roten Blutkörperchen beim ehemaligen Profi des FC Schalke 04 von 15 auf 11,1 Prozent abgefallen waren. Lode erklärte, dass der Anteil dann sogar auf 10,4 sank. Für einen Profifußballer eine mehr als nur bittere Nachricht, die sich natürlich auch auf den Alltag auswirkt.

Die Krankheit machte ihm große Sorgen. Lode dachte sogar, dass es zu einer Schockdiagnose kommen könnte. „Ich war mir sicher, dass ich Darmkrebs hatte“, so der Ex-S04-Star. Doch dem war glücklicherweise nicht so. Lode erklärte, dass er unter inneren Hämorrhoiden und einer Laktoseintoleranz leidet.

Auf Milch und Kaffee muss der Verteidiger nun komplett verzichten und seitdem ist der Blutanteil auch wieder angestiegen, zur Freude des 30-Jährigen. Nun kann er in der norwegischen Liga mit Bodo/Glimt wieder voll angreifen.