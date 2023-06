FC Schalke 04: Hoffnung bei Bülter – DAS spielt dem S04 in die Karten

Nach dem verpassten Klassenerhalt musste sich der FC Schalke 04 bereits von einigen Leistungsträgern verabschieden. Tom Krauß und Moritz Jenz sind die bislang schmerzhaftesten Abgänge bei den Königsblauen. Doch es werden wohl noch einige dazukommen.

Einer, dessen Namen in den vergangenen Tagen oft fiel und auch fallen wird, ist Marius Bülter. Der Flügelstürmer will den FC Schalke 04 verlassen und weiter in der Bundesliga spielen. Für die Gelsenkirchener könnte dabei eine ordentliche Ablösesumme rausspringen. Die Interessentenliste wird nämlich immer länger.

FC Schalke 04: Bülter-Abgang steht bevor

Mit seinen elf Toren hatte Marius Bülter einen enormen Anteil daran, dass der FC Schalke 04 nach der verkorksten Hinrunde überhaupt noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt hatte. Der Flügelstürmer zeigte sich in 2023 in überragender Verfassung und entschied viele Spiele für den S04. Viele Bundesligisten schauten ganz genau auf die Leistung des 30-Jährigen. Nach dem Abstieg steht nun fest: Bülter will den Klub verlassen. In der Bundesliga gibt es auch schon einige Interessenten.

Auch interessant: Möglicher Bülter-Ersatz – sollte Schalke diesen Schweden-Bomber holen?

Ganz vorne ist aktuell die TSG Hoffenheim, mit der Bülter übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch schon eine mündliche Einigung erzielt hat. Lediglich die beiden Vereine müssen sich noch auf die Ablösesumme einigen. Gespräche sollen schon stattgefunden haben, allerdings könnte sich diese in die Länge ziehen.

So soll S04 fünf Millionen Euro fordern und angesichts des bis 2025 laufenden Vertrags kaum eine Notwendigkeit dafür sehen, groß davon abzurücken. Die Hoffenheimer hingegen wollen den Preis natürlich etwas runter drücken oder eventuell eine Basisablöse mit erfolgsabhängigen Prämien vereinbaren. Dadurch könnte das alles zu einem Geduldsspiel werden, was im schlimmsten Fall zu einem geplatzten Deal führen könnte.

Weitere Interessenten um Bülter

Doch der FC Schalke 04 hat auch im Falle einer Nicht-Einigung mit Hoffenheim noch Hoffnung. So soll es neben der TSG auch noch weitere mögliche Abnehmer für den Flügelstürmer geben. Nachdem bereits seit längerem Werder Bremen Interesse an Bülter nachgesagt wird, hat auch der FC Augsburg laut der „WAZ“ seine Fühler ausgestreckt.

Mehr News für dich:

Heißt: Sollte sich S04 mit Hoffenheim nicht einigen, könnten Verhandlungen mit Augsburg und Bremen aufgenommen werden. Ob allerdings diese beiden Klubs ebenfalls die fünf Millionen Euro Ablöse akzeptieren werden, wird sich zeigen. Bis zum 1. September, wenn das Transferfenster schließt, ist allerdings noch viel Zeit.