FC Schalke 04: Zum Geburtstag – S04-Star Bülter bekommt ganz besonderes Geschenk

Er ist beim FC Schalke 04 aktuell der Mann der Stunde: Marius Bülter. Der Stürmer hat einen immensen Anteil an der erfolgreichen Ungeschlagen-Serie der Königsblauen. In den letzten vier Partien gelangen dem Angreifer vier Tore, zusätzlich bereitete er einen Treffer noch vor.

Angefangen hat alles beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart, als dem Angreifer des FC Schalke 04 ein mehr als nur sehenswerter Treffer gelang. Wenige Wochen danach, an seinem Geburtstag am 29. März, bekam Bülter nun ein ganz besonderes Geschenk.

FC Schalke 04: Besonderes Geschenk für Bülter

Ansgar Brinkmann und Bernd Schneider wurden für ihre technische Begabung bereits „Weiße Brasilianer“ genannt. Ebenso brasilianisch machte es Marius Bülter am 25. Februar gegen den VfB Stuttgart. Der Stürmer erzielte einen sehenswerten Hackentreffer zum zwischenzeitlichen 2:0 für den FC Schalke 04 beim Sieg gegen den VfB Stuttgart (2:1). Es war der erste Dreier des Revierklubs nach acht Spieltagen ohne Sieg und brachte wieder Hoffnung im Abstiegskampf.

Natürlich wurde der Treffer auch für das „Tor des Monats“ der Sportschau nominiert und gewann mit weitem Vorsprung im Februar. Bülter ist der 29. Schalker, der diese Auszeichnung erhält.

An seinem Geburtstag am 29. März durfte sich Bülter nun über die „Tor des Monats“-Medaille freuen, die er nach dem Training des S04 bekam. In einem Video, dass der Klub in den sozialen Medien veröffentlichte, hält der Torjäger die Auszeichnung stolz in der Hand.

Bülter macht auf sich aufmerksam

Mit sieben Toren ist Bülter in der Bundesliga aktuell der Top-Torschütze des FC Schalke 04 – zuletzt traf er viermal hintereinander. Außerdem bereitete er beim 2:2-Unentschieden im Revierderby gegen Borussia Dortmund noch das Tor von Kenan Karaman vor.

Seine Torserie, genauso wie die Ungeschlagen-Serie der Knappen, soll auch im ersten Spiel nach der Länderspielpause fortgesetzt werden. Am 1. April empfängt der FC Schalke 04 Bayer Leverkusen. Es ist der Startschuss zu wichtigen neun Partien für Königsblau, um den erneuten Abstieg zu verhindern.