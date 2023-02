FC Schalke 04: Unglück nimmt kein Ende – S04-Star erlebt Saison zum Vergessen

In der ersten Saisonhälfte hatte der FC Schalke 04 viele Verletzungsprobleme. Zwischenzeitlich fielen den Königsblauen ein Großteil ihrer Startelf aus, weshalb Ex-Coach Frank Kramer und Thomas Reis kreativ werden mussten, um überhaupt elf Mann aufs Feld zu bringen.

Einer der Spieler des FC Schalke 04, die lange verletzt gewesen sind, war Marcin Kaminski. Zuletzt schien der Pole auf dem besten Weg zurück auf den Platz zu sein. Nun folgte allerdings der nächste Rückschlag.

FC Schalke 04: Kaminski erlebt bittere Saison

Als Marcin Kaminski im Sommer 2021 vom VfB Stuttgart verpflichtet wurde, waren die Hoffnungen groß in den Defensivspieler. Nach 33 Einsätzen in der zweiten Liga in der vergangenen Saison sollte der Pole in dieser Spielzeit wieder ein Faktor für eine erfolgreiche Saison werden.

Diese Hoffnungen zerschlugen sich allerdings schon nach dem ersten Spieltag. Da stand Kaminski letztmals für die Königsblauen in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Anschließend zog er sich eine Risswunde zu, die ihn bis zum Ende der Hinrunde außer Gefecht gesetzt hat.

FC Schalke 04: Kaminski wird erneut ausgebremst

Seit seiner Verletzung ist allerdings einiges passiert. Mit Moritz Jenz haben die Schalker einen gelernten Innenverteidiger und mit Jere Uronen, Niklas Tauer und Eder Balanta drei weitere Spieler verpflichtet, die auf den Positionen von Kaminski spielen können. Somit besitzt der 31-Jährige nun neue Konkurrenz, gegen die er sich behaupten muss.

Besonders bitter: Nachdem der Pole beim 6:0 Testspielsieg gegen Wattenscheid noch auf einem guten Weg zurück in den Spieltagskader schien, verhindert diese nun eine Erkältung. Darum ist der Defensivmann „im Moment nicht im Training“, wie Reis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Gladbach meint. Somit verpasst Kaminski wieder eine Chance, sich für Reis zu empfehlen und bleibt weiterhin Außenvor. Sportlich könnte es für den 31-Jährigen derzeit bitterer nicht laufen.