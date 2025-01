FC Schalke 04: Rückkehr zum S04? Ex-Talent lässt aufhorchen

Wenn man auf die erfolgreichsten Talente schaut, die es aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 in den Profifußball geschafft haben, werden oft Manuel Neuer, Julian Draxler oder auch Joel Matip genannt. Sie sind drei von zahlreichen Beispielen, die eine große Karriere hingelegt haben.

Doch es gibt auch bittere Geschichten aus der Jugendabteilung des FC Schalke 04. Marcel Lowitsch schaffte es aufgrund einer Verletzung nicht, ein Profispiel zu absolvieren. Dafür ist der gebürtige Gladbecker aber anderweitig erfolgreich geworden. In den USA hat er nämlich eine eigene Fußballschule aufgemacht. Im Gespräch mit DER WESTEN verrät er, dass er sich auch eine Rückkehr zum S04 vorstellen kann.

FC Schalke 04: Lowitsch hat eine eigene Akademie in den USA

Von 2007 bis 2009 spielte Lowitsch in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Eine Verletzung verhinderte die große Karriere. Doch der mittlerweile 33-Jährige trauert dem nicht hinterher. Im Gegenteil: Wenig später hatte Lowitsch einen großen Grund zum Jubeln. Er hat in den USA eine eigene Fußball-Akademie gegründet. Genauer gesagt in Los Angeles. Doch wie kam es dazu?

Auch interessant: FC Schalke 04: Revierklub schmettert S04-Idee ab – „Wir wehren uns“

„Ich habe damals hier Urlaub gemacht und gesehen, wie der Fußball hier praktiziert wird und auch funktioniert. Eine Fußballschule ist auf mich aufmerksam geworden und wollte mich dann hier herholen. Ich habe zugesagt, auch weil ich dachte, dass ich den Fußball hier in Amerika bereichern kann. Dann kam die Corona-Pandemie. Dadurch wurden viele Existenzen kaputt gemacht – so auch die Fußballschule“, so Lowitsch im DER WESTEN-Interview.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch der Ex-Profi wollte nicht einfach aufgeben und nach Deutschland zurückkehren. „Ich habe dann gekämpft und irgendwann gemerkt, dass Leute mit mir trainieren wollen. Das läuft bislang sehr erfolgreich und spricht sich natürlich um. Die Leute sagen, die wollen bei diesem ,Crazy German Coach‘ ihre Kinder trainieren lassen“, verrät er.

Trainer in der Knappenschmiede?

Seitdem haben es schon einige seiner Akademie-Spieler nach Deutschland geschafft. Er hofft auch, dass es welche zum FC Schalke 04 schaffen können. „Das wäre für mich persönlich ein Traum. Ich habe das Ruhrgebiet als Heimat immer im Herzen. Ich vergesse nie, wo ich herkomme. Und wenn dann einer der Jungs es bei Schalke schaffen würde, wäre das einfach nur klasse. Ich könnte mir vielleicht auf die Schultern klopfen und sagen: ,Jetzt hast du wirklich einen Malocher dort hingeschickt'“, sagt Lowitsch.

Und er selbst? Denkt er auch etwa an eine Rückkehr nach Deutschland und vielleicht sogar zu seinem ehemaligen Verein S04 in die Knappenschmiede? „Würde Schalke anfragen, wäre das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Es muss für mich Sinn ergeben und eine Perspektive haben. Aber nicht nur auf Schalke. Gleiches gilt auch für andere Bundesligisten oder Mannschaften aus Europa“, betont er gegenüber DER WESTEN.

Mehr Nachrichten für dich:

Seinen Ex-Klub verfolgt Lowitsch auch mit neun Stunden Zeitunterschied. „Ich muss um vier oder fünf Uhr aufstehen, um die Spiele zu schauen. Das mache ich immer. Wir verfolgen jedes Spiel. Es ist natürlich traurig, was mit dem Verein passiert ist“, sagt der Fußballlehrer.

Was er sonst zu seiner Fußballschule in Los Angeles, seinem Start-Up und Schalke 04 sagt, kannst du hier in unserem DER WESTEN-Interview nachlesen.