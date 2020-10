FC Schalke 04: Derby-Schock – auch DIESE Spieler fehlen in Dortmund

Gelsenkirchen. Mit einem Erfolg im Derby könnte der FC Schalke 04 vieles von dem was in den letzten Monaten schief gelaufen ist wieder gut machen. Dass das jedoch eine schwierige Aufgabe wird, dessen sind sich alle bewusst.

Vor dem Duell gegen den BVB gibt es nun noch eine weitere schlechte Nachricht. Schalke 04 muss gleich auf mehrere Spieler verzichten, auf die Manuel Baum bis zuletzt gehofft hatte.

FC Schalke 04: Baum vor Personalpuzzle

Manuel Baum muss gegen Borussia Dortmund gleich mehrere Spieler ersetzen. Von Anfang an klar war, dass weiterhin Ozan Kabak fehlen wird. Nach seiner Spuckattacke im Ligaspiel gegen Werder Bremen wurde der Verteidiger für fünf Spiele gesperrt. Er wird frühestens beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg wieder mitwirken dürfen.

Doch damit ist er nicht der einzige Spieler der fehlen wird. Auch wenn sich in den letzten Tagen bereits abgezeichnet hatte, dass es für einige Spieler eng werden würde, gab es ein wenig Resthoffnung bei den Königsblauen.

Diese ist nun jedoch dahin. „Nicht zur Verfügung stehen werden uns Suat Serdar, Ralf Fährmann und Mark Uth“, erklärte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Alle drei hatten in den letzten Wochen mit Verletzungen zu kämpfen.

Beim öffentlichen Training am Mittwoch standen sie dennoch auf dem Platz und absolvierten unter den Augen von rund 100 Fans einige Übungen. Trotzdem kommt für sie ein Einsatz in Derby zu früh.

Wie ersetzt Baum das Trio?

Besonders bitter ist der Ausfall von Stürmer Uth, auf den Baum einiges hält und der in der Länderspielpause im Testspiel schon geglänzt hatte. Uth sollte eigentlich eine Stütze auf dem Weg raus aus der Krise werden. Für den Stürmer wird vermutlich Goncalo Pacencia starten.

Fährmann und Serdar hatten sich beide im Gastspiel gegen RB Leipzig verletzt und fehlen seit dem. Während damit im Tor Frederik Rönnow weiter gesetzt ist, hat Baum im Mittelfeld mehrere Optionen um Serdar zu ersetzen.

Gegen Union Berlin spielten dort zuletzt Nabil Bentaleb und Can Bozdogan. Denkbar ist aber auch, dass Amine Harit nach seiner Corona-Erkrankung sein Startelf-Comeback gibt. Ansonsten sei der Kader fit erklärte Baum.

Restlicher Kader steht zur Verfügung

„Der restliche Kader steht Stand heute vollumfänglich zur Verfügung“, so Baum. „Wir werden am Samstag noch eine Aktivierung in der Früh machen, aber da gehe ich davon aus, dass jetzt nichts mehr sein wird.“ (mh)