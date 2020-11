FC Schalke 04: Manuel Baum unmissverständlich – „Das ist für mich eine Ausrede“

„Alles was nötig ist“ wird sich der FC Schalke 04 in der aktuellen Lage denken, um den Abwärtstrend der letzten Monate zu stoppen.

Dafür sollen den Spielern des FC Schalke 04 nun optimale Bedingungen zur Verfügung gestellt werden. Trainer Manuel Baum kümmert das wenig. Er hält dieses Problem für eine reine Ausrede.

FC Schalke 04: Neuer Rasen nach dem Schweinfurt-Spiel

Etwas ramponiert sah der Rasen in der Veltins-Arena bereits während des Spiels gegen den VfB Stuttgart aus. Besonders Torhüter Frederik Rönnow stand in seinem Fünfmeterraum eher auf Erde statt auf Gras.

Im DFB-Pokal am Dienstag gegen den FC Schweinfurt werden die Knappen erneut auf dem heimischen Geläuf antreten. Da beide Mannschaften das Heimrecht tauschten, wird Schalke die erste Pokalrunde trotzdem zu Hause bestreiten.

Der Rasen unter Rönnow litt besonders. Foto: imago images/Poolfoto

Für den Rasen wird es der letzte Auftritt sein. In der anschließenden Länderspielpause wird das Grün ausgetauscht. Das bestätigte der Verein nun. Ein Hoffnungsschimmer für die Fans, dass auf Schalke bald wieder feiner Fußball, statt grober Kampf stattfinden wird?

Nicht, wenn es nach Manuel Baum geht. Der machte nun klar, dass er von Diskussionen um den Rasen herzlich wenig hält. „Sportlich finde ich nicht, dass man sich mit dem Rasen beschäftigen muss“, erklärte er, auf das Thema angesprochen.

„Der hat jetzt keinen Einfluss drauf, ob man gut oder schlecht spielt. Das ist in meinen Augen dann eher immer eine Ausrede, wenn man dann was auf den Platz schiebt“, entgegnete er auf der Pressekonferenz.

+++ FC Schalke 04: Brisante Beichte! Uth plaudert DIESES Geheimnis aus +++

Er habe den Anspruch an seine Spieler, dass sie mit jedem Untergrund zurechtkommen müssen. Auch wenn Baum selbst gar nichts von dem anstehenden Tausch wusste, bestätigte Pressesprecher Marc Siekmann anschließend, dass dies geplant sei.

Corona-Fall vor Pokal-Duell

So oder so geht Schalke gegen das Regionalliga-Team als Favorit in die Partie. Baum kündigte an, das Spiel wie jedes andere Spiel auch angehen zu wollen. Vor dem Duell gegen Schweinfurt musste Schalke 04 allerdings einen Schock verdauen.

Wie der Verein am Montagabend mitteilte, ist erneut ein Spieler der Knappen positiv auf Covid-19 getestet worden. Ob dies Auswirkungen auf den Pokal hat war zunächst unklar. Schalke gab den Namen des Spielers nicht preis und verwies auf die Privatsphäre des Erkrankten. Alle Infos gibt es in unserem Live-Ticker >>> (mh)