FC Schalke 04: Ex-Schützling stärkt Baum den Rücken – „Ist ein überragender Trainer“

Gespannt erwarten die Fans des FC Schalke 04 das Duell mit RB Leipzig am Samstagabend. Wie wird sich die Mannschaft unter Neu-Trainer Manuel Baum präsentieren? Werden bereits erste Verbesserungen erkennbar sein?

Das Spiel gegen Leipzig ist in der aktuellen Lage natürlich ein undankbares, um sein Debüt zu feiern. Doch dass es mit Baum beim FC Schalke 04 wieder aufwärts geht, davon ist ein Ex-Schützling des Neuen voll auf überzeugt.

FC Schalke 04: Baier von Baum-Wechsel überrascht, aber dennoch überzeugt

Die größte Erfahrung hat Manuel Baum in seiner noch jungen Trainer-Karriere nicht gesammelt. Über zwei Jahre war er für den FC Augsburg verantwortlich, anschließend wechselte er in den Nachwuchsbereich des DFB.

Nun steht er bei den Königsblauen vor der bisher größten Herausforderung. Er muss eine verunsicherte und historisch erfolglose Mannschaft wieder auf Kurs bringen. Auf Schalke schrillen nach dem verpatzen Saisonstart schon wieder alle Alarmglocken.

Daniel Baier äußert sich über seinen ehemaligen Coach. Foto: imago images / Poolfoto

Ob er dieser Aufgabe gewachsen ist, daran scheiden sich noch die Geister. Einer jedoch ist vom neuen Schalke-Coach völlig überzeugt: Daniel Baier. Baier, der in diesem Sommer seiner Profikarriere beendete, hält große Stücke auf Baum, erlebte er doch dessen gesamte Amtszeit in Augsburg mit.

RB Leipzig – FC Schalke 04:

Anstoß: Samstag, 3. Oktober, 18.30 Uhr

Stadion: Red Bull Arena (Leipzig)

Schiedsrichter: Noch unbekannt

„Dass Manu der Kandidat war, kam aber sicher überraschend“, erklärt Baier im Interview mit „Sport 1“. Jedoch sei er überzeugt von der Personalie. Baum werde „zu 100 Prozent alles für den Erfolg tun, wie er es auch in Augsburg gemacht hat.“

Über zwei Jahre waren die beiden zusammen in Augsburg aktiv. Foto: imago images/ActionPictures

Bei der Frage, was den 41-Jährigen auszeichne, gerät sein ehemaliger Schützling ins Schwärmen. „Ich kann sagen, dass er fachlich und was den Ehrgeiz betrifft, ein überragender Trainer ist“, führt er aus. „Er befasst sich gefühlt 24 Stunden am Tag mit Fußball, hat unglaubliches Know How und befasst sich auf dem Gebiet mit allem und jedem.“ Baier ist sich sicher: „Das werden alle bei Schalke sehr schnell bemerken.“

Baum trifft erste personelle Entscheidungen

Vor dem Duell mit den Leipzigern stellen sich die Fans die Frage, mit welchem Personal Manuel Baum die Sache angehen will. Im Tor ist die Entscheidung bereits gefallen. Neuzugang Frederik Rönnow kommt erstmal nicht an Ralf Fährmann vorbei (Hier alle Infos zu den weiteren Personalien >>>).

Wie sich der FC Schalke 04 gegen RB Leipzig schlägt und ob bereits erste Veränderungen durch Baum zu merken sind, erfährst du bei uns im Live-Ticker >>> (mh)