FC Schalke 04: Nächster Abgang bei S04? ER packt aus

Das Transferfenster ist noch bis zum 1. September um 18 Uhr geöffnet. Bis dahin hat der FC Schalke 04 noch Zeit, neue Spieler zu verpflichten –oder abzugeben.

Doch in aller erster Linie will der FC Schalke 04 sich eher auf Abgänge konzentrieren. Ein Name, der immer häufiger genannt wurde, ist Top-Verdiener Amine Harit. Doch auch Malick Thiaw wird häufig mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Jetzt äußerte sich der Verteidiger zu den Gerüchten.

Nächster Abgang beim FC Schalke 04?

Jeder Tag von Malick Thiaw beim FC Schalke 04 könnte der Letzte sein. Bei einem Angebot wäre man bei den Königsblauen nicht abgeneigt, ihn gehen zu lassen. Allerdings sei laut Sportdirektor Rouven Schröder „im Moment kein Angebot da“, so der 46-Jährige gegenüber der „WAZ". Doch an fehlender Nachfrage für Thiaw liege es nicht.

Malick Thiaw könnte den FC Schalke 04 noch verlassen. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Im Gegenteil: Aktuell finden viele Vorgespräche für einen potentiellen Transfer des 21-Jährigen statt. „In solchen Vorgesprächen wird natürlich abgeklopft, zum Beispiel sagen Interessenten: Wir können maximal bis Summe X gehen - und wir sagen dann: Das ist uns zu wenig.“

FC Schalke 04: Das sagt Malick Thiaw

Und beim Thema Ablöse bleibt der Sportdirektor deutlich: „Das Schöne ist, dass er bei uns einen Vertrag hat und wir es in der Hand haben. Wir haben einen gewissen Stolz, was die Ablösesumme betrifft.“ Rund zehn Millionen Euro Ablöse schwebt S04 für sein Talent vor.

Auch Malick Thiaw wurde zu den Transfergerüchten befragt. Der Innenverteidiger äußerte sich nach dem Wolfsburg-Spiel (2:2) in der „WAZ": „Ich bin hier und mein Fokus liegt komplett auf Schalke, ich habe Vertrag und gebe alles für den Klub. Jeden Moment, den ich hier bin, genieße ich. Was dann noch kommt, wird man sehen.“

Alle Infos zum FC Schalke 04:

Was möglichen Transfers angeht, ist die Aufgabe seines Beraters. „Ich habe ihm gesagt, er soll mich mit diesen Themen komplett in Ruhe lassen“, erklärt Thiaw. „Ich will mich nur auf den Fußball konzentrieren.“ Und das bewies er beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Der Innenverteidiger gehörte zu den besten Schalkern und zeigte, warum der AC Mailand im Januar an ihm interessiert war. Ob er auch in diesem Sommer dann dorthin wechselt?

